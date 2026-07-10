Terrassa reconeix els nou estudiants de la ciutat distingits per la seva excel·lència a les PAU 2026

El tinent d'alcalde i regidor d'Universitats i Transferència de Coneixement, Joan Salvador, va presidir aquest dijous a la tarda l'acte de reconeixement a l'alumnat terrassenc guardonat amb la Distinció PAU 2026. L'homenatge, celebrat a la Sala d'Actes del Casal del Vapor Gran, posa en valor els estudiants de batxillerat que han obtingut una qualificació igual o superior a 9 en la fase general de les Proves d'Accés a la Universitat.
L'esdeveniment va comptar també amb la participació de la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Meritxell Lluís, acompanyada d'altres membres de la corporació municipal, representants dels centres educatius i familiars dels joves. Amb aquest acte, l'Ajuntament de Terrassa se suma al reconeixement que el Govern de la Generalitat atorga anualment a través del Consell Interuniversitari de Catalunya, subratllant l'esforç, la constància i el talent de l'alumnat, així com la tasca educativa dels centres i el suport de les famílies.
La segona millor nota de Catalunya
En l'edició d'enguany, nou estudiants de set centres educatius de la ciutat han rebut aquest reconeixement. Entre els guardonats destaca especialment Tomás Alfonso Torralbo Stanciu, alumne de l'INS Torre del Palau, que amb una nota de 9,8 ha aconseguit la segona millor qualificació de tota Catalunya en la fase general de les proves.
La resta de joves distingits per la seva excel·lència acadèmica són Anna Garcia Solé, de l'INS Can Jofresa; Héctor Muñoz Rodríguez, de l'INS Can Roca; Bruna Bou Roig, Clàudia Rimola Vivó i Natàlia Marcos Sirvent, de l'Escola Tecnos; Mar Gelis Armenjach, de l'INS Montserrat Roig; Martina Bravo Martín, de l'Escola Pia, i finalment Unai Carrasco Lluch, del Col·legi Mare de Déu del Carme.