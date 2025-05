Els bombers entren en un habitatge de Terrassa pel balcó en saltar una alarma de seguretat

No hi havia ningú més que ella a la casa, tot i que l'alarma antirobatori s'havia disparat. Però ella, la senyora, té, pel que sembla, seriosos problemes auditius i no ha percebut l'estridència de l'alarma, ni ha estat conscient de l'activació dels serveis d'emergències, fins que els bombers han entrat en l'habitatge pel balcó. Ha passat aquest dimecres de matinada a Terrassa.

Uns testimonis han vist l'operatiu poc després de les 3 hores. Havia saltat l'alarma de seguretat d'un habitatge. Se sospitava d'una intrusió a la casa.

L'operatiu

Des de la central d'alarmes s'ha activat el protocol: policia i, en aquest cas, bombers també.

Una dotació d'aquest cos d'emergències s'ha dirigit a la zona indicada en l'alerta. Els bombers han entrat a la casa pel balcó, segons els mateixos testimonis. L'habitant estava sana i estàlvia, però no havia sentit res de res, i no hi havia intrusos. L'alarma va ser desconnectada.