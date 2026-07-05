Farayde Matta, enginyera dels aliments: "La Festa Major és una manera de sentir-me cada vegada més part de Terrassa"

Fa només nou anys que la Farayde viu aquí. Per a això assegura que per a ella “la Festa Major és una oportunitat per gaudir de l’ambient de la ciutat i descobrir una mica més la cultura i les tradicions” de Terrassa. “Tot i que no soc d’aquí d’origen, Terrassa és casa meva des de fa anys, i la Festa Major és una de les millors ocasions per gaudir de la ciutat i de la seva gent. Cada any intento viure-la una mica més i descobrir activitats noves”, remarca aquesta enginyera dels aliments nascuda a la ciutat brasilera de Sao Paulo.
Malgrat no ser una terrassenca de tota la vida, té clar quines són les activitats que ningú hauria de perdre’s. “Si hagués de triar alguns actes imprescindibles, diria els concerts, l’ambient als carrers i les activitats de cultura popular, perquè són els moments en què es veu millor la força del teixit associatiu i el sentiment de pertinença de la ciutat”, indica. Ara bé, enguany té la intenció d’anar més enllà i assegura que li agradaria “descobrir propostes menys conegudes, especialment les activitats organitzades per les entitats locals”. En aquest sentit, diu que li sembla “molt interessant la incorporació de l’espai La Taifa, perquè dona visibilitat a la cultura popular i crea un espai de trobada entre les entitats i la ciutadania”.
“Per a mi, la Festa Major és molt més que un programa d’activitats: és una manera de conèixer millor la ciutat i de sentir-me cada vegada més part de Terrassa”, resumeix aquesta egarenca d’adopció que és també professora lectora Serra Hunter a la UPC.