Gairebé una bassa d'oli a la sortida d'Ofici i el Ball de Plaça

Terrassa

Només hi ha hagut un pic de tensió quan els tres regidors de Vox, que no estaven convidats al ball, han exhibit una pancarta

  • Els dansaires de l'Esbart Egarenc en un moment de la seva actuació -
  • Els polítics han ballat com sempre amb els Nans i Capgrossos -
  • El Drac també s'ha exhibit a la Plaça Vella -

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Publicat el 05 de juliol de 2026 a les 12:30

La sortida d'Ofici i el Ball de Plaça s'han acomplert sense incidències preocupants tot i la rumorologia. Només hi ha hagut un pic de tensió quan els tres regidors de Vox, mentre els polítics ballaven amb els dansaires de l'Esbart Egarenc, activitat a la qual no estaven convidats, en virtut dels nous protocols que permeten a les entitats de la cultura popular triar amb qui ballen, han exhibit una pancarta que deia "Os tenemos bailando", que ha provocat una xiulada general per part dels assistents. També, en el terrat d'un edifici de la Plaça Vella, s'ha despenjat una pancarta en contra del feixisme.

La tronada de sortida d’Ofici ha donat pas als pilars de salutació per part de les colles castelleres de la ciutat Minyons i Castellers. En acabat, els dansaires de l’Esbart Egarenc del Social han obert el Ball de Plaça de Terrassa. S'han afegit a aquesta festa els membres del consistori, presidits per l'alcalde Jordi Ballart, que ha ballat amb Laia López, la pubilla d'aquesta edició.

 

  • Els polítics han ballat com sempre amb els Nans i Capgrossos

En acabat, una representació dels capgrossos de l’any s'han encarregat d'executar el Ball de Nans de Terrassa i, després, han dut a terme el Ball de la Cercavila, ara amb els polítics convidats a ballar que, com ja és tradició, han rebut una sonora xiulada quan era el seu torn. L'acte ha continuat amb l'entrada a la plaça dels Bastoners de Terrassa, amb el seu vestuari històric i lluint la bandera del Centenari. 

 

  • El Drac de Terrassa també s`ha exhibit a la Plaça Vella

Han interpretat tres dels seus balls, el Ball de les Anelles, el Ball de les Corrandes i el Ball de la Manflina i han donat pas al Drac de Terrassa, que ha fet el Ball del Drac de Terrassa. Els Gegants Vells i els Gegants Nous han interpretat el Ball de Gegants de Terrassa i han fet entrega del ram de la Pepona a l’entitat encarregada de dur el Penó de la ciutat en aquesta ocasió, el Cor Montserrat. L’Àliga de Terrassa ha posat el punt final a aquests actes amb el Ball de l’Àliga i ha fet entrega del mocador d’honor al Cor Montserrat.

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