Els Minyons de Terrassa busquen castells de nou a Valls com a banc de proves per a la Festa Major

Els Minyons de Terrassa afronten aquest dissabte, 13 de juny (17:30 hores), una de les cites més exigents i intenses de la primera meitat de la temporada. La colla malva es desplaçarà a la històrica plaça del Pati de Valls en una actuació a cinc bandes de gran nivell, on compartiran plaça amb la Colla Joves Xiquets de Valls (els amfitrions), els Castellers de Sants, els Castellers de Barcelona i els Moixiganguers d’Igualada.
L’objectiu principal de la formació egarenca, dirigida pel cap de colla Bru Busom, és aprofitar el gran volum de camises previst per fer un pas endavant en el seu calendari casteller. Els de Terrassa tenen la intenció de tornar a portar a plaça els castells de nou pisos i, a més, sumar alguna de les estrenes de la gamma alta de vuit que ja tenen a punt als assajos. Amb tot, la viabilitat d'aquests objectius màxims es acabarà de decidir en el darrer assaig general d'aquest divendres a la nit (20 hores) al pati de Cal Reig, on la tècnica ha fet una crida a la màxima assistència.
Un termòmetre clau per a la Festa Major
Més enllà dels reptes immediats de la jornada de dissabte, aquesta diada esdevé una cita clau i el termòmetre ideal per mesurar el ritme de la colla. L'actuació se situa a exactament tres setmanes de la gran cita d'aquest primer tram de l'any: la Diada de la Festa Major de Terrassa, que tindrà lloc el diumenge 5 de juliol.
Cinquena actuació completa al Pati
Aquesta diada suposarà la cinquena vegada que els Minyons realitzen una actuació completa (de tres rondes i pilar) a la plaça del Pati de Valls. En els precedents històrics en aquest escenari, els terrassencs hi han descarregat el 3 de 9 amb folre i hi han carregat el 4 de 9 amb folre com a millors construccions. A més d'aquestes quatre actuacions prèvies, la colla de la camisa malva també ha visitat Valls en quatre ocasions més en el marc de les trobades multitudinàries de les Festes Decennals de la Candela.