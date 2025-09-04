Els Minyons de Terrassa tornen a la Festa Major de Sabadell amb la gamma extra com a objectiu

Els Minyons de Terrassa actuaran aquest diumenge, 7 de setembre, a les 12 del migdia a la plaça de Sant Roc de Sabadell, en el marc de la Festa Major de la ciutat. Els malves compartiran plaça amb els amfitrions, els Castellers de Sabadell, així com amb els Capgrossos de Mataró i els Nens del Vendrell.
L’objectiu dels terrassencs és fer un pas endavant i tornar a intentar castells de gamma extra. A la seva agenda hi figura el 2 de 9 amb folre i manilles i el 4 de 9 amb folre, sempre que el darrer assaig en validi les proves i la colla compti amb prou camises a plaça.
La d’aquest diumenge serà la 35a participació dels Minyons a la Festa Major de Sabadell, on han estat convidats cada any des de 1988, excepte en tres edicions. A la plaça de Sant Roc, els malves hi han completat fites destacades com el pilar de 8 amb folre i manilles o el mateix 2 de 9 amb folre i manilles.
La cita arriba després d’un cap de setmana intens, en què els Minyons van actuar dissabte, 30 de setembre, a Palau-solità i Plegamans i diumenge, 31, a Sitges, on ja van reprendre els castells de 9 amb el 3 de 9 amb folre.