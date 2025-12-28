"Save black cats": Terrassa tindrà el primer centre d'acollida de gats negres

Marcelino Galderich
Terrassa tindrà el primer centre d'acollida de gats negres de l'Estat. L'entitat es dirà "Save Black Cats" i estarà situada al Vapor Ros, que estava pendent d'assignar quin havia de ser el seu ús. La idea ha estat impulsada per l'Ajuntament. Cal recordar que per Halloween, el consistori va decidir suspendre temporalment les adopcions i acollides de gats negres. D'aquesta manera, es van evitar possibles maltractaments o usos rituals d'aquests animals. En la línia d'aquesta política a favor del benestar d'aquesta mena de gats, la ciutat vol esdevenir una referència estatal i internacional per la seva defensa i protecció. D'aquí que s'hagi triat el nom del centre d'acollida en anglès, Save Black Cats, amb la intenció que animalistes de tot arreu puguin portar-los a Terrassa, en cas que estiguin en perill.
Al Vapor Ros
Aquesta iniciativa coincideix amb el mateix temps amb el projecte per trobar un ús per al Vapor Ros. L’Ajuntament de Terrassa va executar l’expropiació forçosa a la Generalitat de l’antic complex industrial, una joia històrica, l’últim vapor que queda al rovell de l’ou de Terrassa. El Vapor Ros ocupa 10.200 metres quadrats i està situat a l’interior de l’illa delimitada pels carrers del Portal Nou, de l’Església i del Racó. És un lloc ideal per als gats, que es podrien moure amb llibertat, però amb diferents espais per poder realitzar diferents activitats amb els gats.
De fet, dins del projecte s'inclou la construcció d'una cafeteria i un restaurant, en què els visitants puguin estar tranquil·lament amb els animals. També un espai expositiu amb mostres d'art i d'història sobre els gats negres i la seva influència en la cultura i evolució humana. També s'ha previst una sala immersiva amb imatges 3D, en què visitant podrà sentir-se com un gat negre per entendre els perills i les amenaces per als quals passen al llarg de la seva vida.
El pressupost de la iniciativa encara no s'ha fet públic, però l'objectiu és posar-lo en marxa durant el 2026, un cop hagi passat per l'aprovació del ple municipal. Segons fonts properes al projecte, el president de "Save Black Cats", seria el regidor Noel Duque.