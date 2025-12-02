Els primers vals del "Terrassa Val Molt" 2025 s'esgoten en menys d'una hora

La campanya "Terrassa Val Molt" ha arrencat aquest dimarts al matí amb força, com ja és habitual en les darreres edicions. La primera remesa de vals s’ha exhaurit en menys d’una hora, fet que demostra l’alta demanda. Aquesta tarda hi haurà una nova oportunitat per adquirir-los. Els vals disponibles són de 5 i 10 euros, però es poden comprar per la meitat del seu valor. Això permet als compradors obtenir fins a 60 euros per gastar als comerços locals, pagant només 30. Només es pot fer una compra per DNI.
Enguany, la venda dels 57.600 vals es fa exclusivament en línia, a través del portal web terrassavalmolt.com, amb dues franges horàries: a les 9 hores i a les 16 hores. Pel que fa als comerços, poden adherir-se a la campanya des del 21 de novembre i fins al darrer dia. L’objectiu és superar els 313 establiments participants de l’any passat.
Durant l’edició de 2024, la major part dels vals es van bescanviar a establiments d’alimentació (19,90%), seguits de les botigues de moda (15,60%), llibreries (13,50%) i sabateries (10,80%).
Els vals adquirits es podran utilitzar de manera immediata i seran vàlids durant tota la campanya comercial de Nadal i Reis, ja que la iniciativa finalitza el 12 de gener. Amb aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç, es preveu una injecció econòmica directa molt significativa per al teixit comercial local, consolidant el "Terrassa Val Molt" en la seva cinquena edició com una eina clau per incentivar la compra de proximitat i alleujar la despesa de les famílies terrassenques en unes dates tan assenyalades.