MútuaTerrassa mostra l’activitat d’Oncodansa de l’Hospital de Dia Onco-Hematològic

L’Oncodansa sortirà aquest dijous de l’Hospital de Dia Onco-Hematològic de MútuaTerrassa per mostrar el treball que han fet durant els darrers mesos els pacients que han participat en aquesta activitat. La mostra se celebrarà a les 11.30 hores davant de les portes de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa i servirà també per donar a conèixer les activitats que es desenvolupen a l’Espai Domum.
L’Oncodansa és un taller basat en el moviment conscient, el ritme i l’expressió corporal com a eines per treballar el benestar físic i emocional durant el procés oncològic. El grup de pacients que hi ha participat ha valorat positivament l’experiència i ha volgut compartir amb aquesta breu posada en escena part del que ha après durant les sessions.
La mostra forma part del nou calendari d’activitats que la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) ha posat en marxa coincidint amb el final de l’estiu. El programa inclou altres propostes terapèutiques i psicosocials, com ara ioga oncològic, artteràpia, un taller de colorimetria i un altre de cura de la pell i maquillatge.
Les activitats són coordinades per professionals de la FAMT a través d’un Comitè de Dinamització, liderat per la Direcció d’Atenció al Pacient i Família i per l’equip d’infermeria de l’Hospital de Dia Onco-Hematològic. La voluntat és oferir als pacients espais de trobada, participació i acompanyament més enllà de l’atenció estrictament assistencial.
Un espai per al benestar emocional
L’Espai Domum va començar a funcionar a finals del 2024 a l’Hospital de Dia Onco-Hematològic amb l’objectiu de fomentar el benestar emocional de les persones en procés oncològic a través d’espais terapèutics i activitats psicosocials. El projecte es va desenvolupar amb la col·laboració de la Fundació Nous Cims, entitat sense ànim de lucre dedicada a projectes de millora social.
La iniciativa també va comportar una transformació dels espais de l’hospital, que es van fer més confortables amb una il·luminació més càlida i indirecta i la incorporació d’elements ornamentals vinculats amb la natura. La FAMT assenyala que l’entorn físic pot tenir un impacte en l’experiència dels pacients durant el procés terapèutic.
Amb el nou calendari d’activitats, l’Espai Domum amplia així les propostes d’acompanyament als pacients, amb activitats que busquen treballar diferents dimensions del benestar durant el procés oncològic.