Can Roca celebra la XI Festa Major Infantil amb un matí ple d'activitats per a tota la família

El pròxim dissabte 26 de setembre de 2026, el barri de Can Roca viurà una jornada molt especial amb la celebració de la seva XI Festa Major Infantil, una trobada pensada especialment per gaudir en família de la cultura, el joc i la convivència veïnal.
Els actes principals es concentraran al Parc de les Nacions Unides, número 18, entre les 9.30 i les 14 hores. Durant aquestes hores, l'espai s'omplirà de ritme i tradició amb la batucada i la presència dels populars Nans de Terrassa. Els més petits podran gaudir de diverses atraccions infantils i participar en tallers variats dissenyats per a diferents edats. A més, l'ambient festiu es mantindrà ben viu al llarg de tot el matí amb una combinació contínua de música, ball i xerinola, tot acompanyat d'un servei de bar i venda de frànkfurts per als qui vulguin fer un tastet.
Com a tancament de la celebració, a les 14.30 hores s'organitzarà una arrossada popular al local veïnal. A causa de la capacitat de l'espai, l'aforament per dinar al local estarà limitat a 64 persones, tot i que s'ofereix la possibilitat de collir l'arròs per emportar-se'l a casa sense que compti dins del límit de places de l'establiment. Per tal de calcular adequadament les racions necessàries, és imprescindible realitzar una reserva prèvia posant-se en contacte mitjançant trucada o missatge de WhatsApp al telèfon 937 354 016, o bé enviant un correu electrònic a l'adreça canrocaav@gmail.com.