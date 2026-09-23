Un bufet de Terrassa guanya una batalla judicial en el càrtel dels cotxes: "Ningú no pot litigar en nom teu sense el teu permís"

Un despatx terrassenc està darrere d'una nova resolució judicial relacionada amb el càrtel dels cotxes. Allura & Peimondt, bufet especialitzat en litigació massiva i dret de la competència amb seu a Terrassa, ha aconseguit que l'Audiència Provincial de Madrid revoqui l'arxivament de la demanda de 31 compradors de vehicles i ordeni reprendre el procediment.
El cas té l'origen en una situació singular: els vehicles dels 31 demandants apareixien en l'annex d'una altra acció col·lectiva, presentada per una associació de consumidors davant el Jutjat Mercantil núm. 4 de Madrid, que identifica per matrícula i dades del comprador 442.258 vehicles , tot i que ells mai no s'hi havien adherit ni personat.
- 442.258 vehicles identificats per matrícula a l’annex de l’acció col·lectiva
- 31 compradors amb la demanda arxivada que ara es reprèn
- 3.100 € de mitjana per comprador reclamats en aquest procediment
- 4 anys de retard d'Espanya a aplicar la Directiva europea 2020/182
L'Audiència Provincial de Madrid acaba de revocar aquest arxivament. La Interlocutòria núm. 43/2026, de 17 de setembre , de la Secció 32, especialitzada en matèria mercantil, amb ponència del magistrat Santiago Senent Martínez, estima el recurs, deixa sense efecte el sobreseïment dictat pel Jutjat Mercantil núm. 19 de Madrid, ordena reprendre el procediment i condemna Renault España Comercial, S.A. al pagament de les costes del recurs. Contra la resolució no hi cap cap recurs. Quants diners hi ha al darrere. Els 31 compradors reclamen un sobrecost del 10,05 % del preu que van pagar pels seus vehicles, més els interessos des de la data de compra: en conjunt, 97.105,19 euros, una mica més de 3.100 euros de mitjana per comprador. Són les xifres que consten al mateix procediment.
El raonament del tribunal. Recolzant-se en la jurisprudència del Tribunal Suprem (sentències de 17 de juny de 2010 i 24 de febrer de 2017), la Sala conclou que la crida pública als afectats que es practica en una acció col·lectiva en defensa d'interessos difusos "no és suficient per justificar l'extensió als perjudicats no personats de l'eficàcia de cosa jutjada". Aparèixer en una llista no converteix ningú en part d'aquell plet ni el vincula al seu resultat i, per tant, tampoc no pot tancar-li avui la porta de la seva pròpia reclamació. Un avís al legislador. La interlocutòria assenyala a més que el règim espanyol d'accions col·lectives "no es decanta per un model clar de representació" i no ha incorporat la Directiva (UE) 2020/1828 , que exigeix garantir que sigui la voluntat del titular del dret la que determini qui reclama en nom seu. Espanya l'havia d'haver aplicat abans del 25 de desembre de 2022: acumula gairebé quatre anys de retard i el projecte de llei que l'ha de transposar continua sense avenç parlamentari efectiu. Mentrestant, són els tribunals els qui han de resoldre cas per cas.
"Darrere de cada expedient hi ha una persona que va pagar de més i que té dret a decidir com recupera els seus diners, amb qui i a quin jutjat. El que l’Audiència ha dit és una cosa que no hauria d’haver calgut dir: ningú no pot litigar en nom teu sense el teu permís." - Manel Espinosa González , soci director d’Allura & Peimondt i lletrat del recurs, juntament amb Jorge Werner Montero Mundt.
La dimensió de la llista. L'acció col·lectiva pendent davant el Jutjat Mercantil núm. 4 de Madrid (procediment ordinari 618/2024) incorpora un annex que identifica 442.258 vehicles per matrícula, amb les dades dels compradors. Figurar-hi no depenia d'haver-s'hi adherit: l'associació va oferir per carta un sistema d'adhesió a la seva acció i qui va voler ho va fer, però l'annex inclou també compradors que mai no s'hi van adherir ni personar. En el cas resolt, el Jutjat Mercantil núm. 19 va certificar per ofici que els vehicles dels 31 demandants eren en aquella llista tot i que cap d'ells no s'hi havia adherit, i aquest sol fet va bastar per arxivar la seva demanda. És el que l'Audiència ha corregit.
Abast. La interlocutòria resol un cas concret, però fixa un criteri directament invocable en els procediments individuals pendents en què s'hagi oposat la mateixa excepció de litispendència. Segons l'experiència d'aquest despatx, l'excepció s'ha oposat de manera reiterada davant de demandes individuals de compradors inclosos en llistes d'accions col·lectives.
Un cas liderat des de Terrassa. Allura & Peimondt és un despatx amb seu a Terrassa especialitzat en litigació massiva i dret de la competència i amb activitat a tot Espanya. Va ser el bufet que va donar a conèixer el càrtel del cotxe a Espanya. Manel Espinosa González, soci director del despatx, ha estat un dels lletrats del recurs, juntament amb Jorge Werner Montero Mundt.