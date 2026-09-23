Torre-sana celebra la seva Festa Major: 50è aniversari de l'Associació de Veïns i la futbolista Natalia Escot com a pregonera

La Festa Major de Torre-sana dona el tret de sortida aquest divendres, 25 de setembre, a un cap de setmana ple d’activitats per a totes les edats. Enguany, la celebració té un significat molt especial, ja que commemora el 50è aniversari de l’Associació de Veïns, "cinquanta anys treballant al costat del veïnat, defensant els interessos del nostre barri i impulsant iniciatives per millorar la qualitat de vida de totes les persones que hi viuen", destaquen des de l’entitat veïnal. Després de la bona acollida de l’any passat, es repeteix l’emplaçament al carrer d'Àlaba per gaudir d'uns dies que són "una oportunitat per retrobar-nos, compartir experiències, crear nous records i continuar fent créixer el sentiment de comunitat".
Divendres, 25 de setembre
El primer dia de Festa Major arrancarà a les 20.30 hores amb el pregó a càrrec de Natalia Escot. A les 21 hores la jornada continuarà amb el tradicional sopar al carrer, i la nit es tancarà a les 23 hores amb el concert de Toni Torres Band.
Dissabte, 26 de setembre
La tarda de dissabte s’iniciarà a les 17 hores amb una representació teatral organitzada per Prodis. A les 18.30 hores agafarà el relleu l’espectacle de varietats amb la Vedet Katy Estrada, i a les 23 hores la música en directe tornarà a ser la protagonista amb el concert de Los 80 Pasajeros.
Diumenge, 27 de setembre
El darrer dia de celebració començarà a les 10.30 hores amb la vistosa Festa Holi, seguida a les 12.30 hores de la sempre divertida festa de l’escuma. Per tancar la Festa Major, a les 14 hores tindrà lloc una paella Popular. Els tiquets per a la paella es podran comprar anticipadament a la Farmacia Maribel Rubio o a l’Associació de Veïns (carrer de Biscaia, 2 - dijous de 17 a 20 hores) a partir del 14 de setembre.