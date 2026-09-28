Terrassa impulsa un distintiu per divulgar l’economia social a través d’entitats i empreses

Una nova estratègia de comunicació vol divulgar l’economia social entre la ciutadania a través de les entitats i empreses del sector. Impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, l’element central de la iniciativa és el distintiu "Soc Economia Social Terrassa", que identificarà les organitzacions participants com a membres d’una comunitat d’agents informadors.
La proposta proporciona eines i recursos a les empreses i entitats d’economia social perquè esdevinguin agents informadors i contribueixin a difondre aquest model econòmic entre la ciutadania, especialment en fires i esdeveniments. Ja són 20 les entitats i empreses que s’hi han adherit.
La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació i regidora d’Emprenedoria i Economia Social, Meritxell Lluís, ha presentat aquest dilluns al matí la iniciativa en roda de premsa, en el marc del programa Terrassa Cooperativa. La posada en marxa d’aquesta estratègia respon a la voluntat de millorar el coneixement que la ciutadania té de l’economia social, "una voluntat compartida pel Govern municipal i per les entitats i empreses que formen part d’aquest àmbit", ha explicat Lluís.
La regidora ha afegit que "les persones més indicades per fer aquesta tasca d’informació i divulgació són les mateixes que practiquen cada dia l’economia social, però no sempre disposen de les eines i els recursos comunicatius accessibles i amb aquesta campanya ho volem posar fàcil a tothom". En aquest sentit, ha agraït "el compromís de les 20 entitats i empreses que ja s’han adherit a la iniciativa i de totes les que s’hi vulguin sumar a partir d’ara".
Un distintiu físic i digital
Per donar suport a les organitzacions participants, el Servei d’Emprenedoria i Economia Social ha elaborat un manual de comunicació i ha produït diversos materials que es distribuiran entre les entitats adherides. El distintiu "Soc Economia Social Terrassa" es facilitarà tant en format físic com digital perquè pugui exhibir-se a les seus, als espais web i als estands de fires i esdeveniments.
A través de la seva interacció amb la ciutadania, aquests agents informadors podran explicar què és l’economia social i quins beneficis aporta al conjunt de la societat, alhora que permetran a la ciutadania identificar les empreses de la ciutat que fan i són economia social. El manual elaborat per l’Ajuntament també proporcionarà recursos i eines per reforçar aquesta tasca divulgativa.
A més del distintiu i del manual, les entitats participants rebran materials de marxandatge per distribuir entre la ciutadania, com ara xapes, adhesius i postals amb codis QR que enllacen a continguts d’àudio relacionats amb l’economia social.
Persones i planeta al centre
Les empreses i entitats d’aquest àmbit desenvolupen la seva activitat econòmica situant al centre les persones i el planeta, amb models de funcionament democràtic i compromesos amb el consum responsable, la producció de proximitat i la sostenibilitat. Segons l’Ajuntament, aquests valors contribueixen a impulsar un desenvolupament econòmic local més sostenible, inclusiu i arrelat al territori, i ajuden a construir una ciutat més cohesionada i resilient.
La iniciativa forma part de l’eix "Apropem les persones" del programa Terrassa Cooperativa, destinat a incrementar la presència de l’economia social en fires, mercats i esdeveniments de ciutat. Terrassa Cooperativa és el programa anual d’activitats i accions orientades a divulgar i promoure l’economia social i els seus valors, i des de 2024 s’estructura en tres eixos d’actuació, amb àmbits i objectius diferents.