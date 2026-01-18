Terrassa

Entren a robar al nou local dels Diables de Sant Pere Nord

La colla ha denunciat els fets a les xarxes socials

  • Fotografia de la inauguració de la nova seu dels Diables de Sant Pere Nord -
  Aquests són alguns dels desperfectes a la porta d'entrada de la Guspira dels Diables de Sant Pere Nord -

Publicat el 18 de gener de 2026 a les 11:26
Actualitzat el 18 de gener de 2026 a les 11:28

La Guspira, el nou local d'assaig de la colla dels Diables de Sant Pere Nord, ha patit un assalt aquest dissabte. Així ho han fet saber a les xarxes socials on han condemnat "rotundament" el que han qualificat com un "atac a la cultura popular de Terrassa".

Segons alguns comptes de xarxes socials, els quals la colla ha repostejat, els lladres s'haurien emportat televisors, un microones i diners en efectiu. A més, durant el robatori, els lladres han causat desperfectes, tant a la porta d'entrada que hi ha al pati del Centre Cívic President Macià com a l'interior de la seu.

 

  • Aquests són alguns dels desperfectes a la porta d`entrada de la Guspira dels Diables de Sant Pere Nord

Amb tot, els Diables de Sant Pere Nord no abaixen el cap: "Cap robatori podrà amb les ganes de seguir fent barri i cremar els carrers de la nostra ciutat", han sentenciat.

