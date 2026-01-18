Entren a robar al nou local dels Diables de Sant Pere Nord

La Guspira, el nou local d'assaig de la colla dels Diables de Sant Pere Nord, ha patit un assalt aquest dissabte. Així ho han fet saber a les xarxes socials on han condemnat "rotundament" el que han qualificat com un "atac a la cultura popular de Terrassa".\r\n\r\nSegons alguns comptes de xarxes socials, els quals la colla ha repostejat, els lladres s'haurien emportat televisors, un microones i diners en efectiu. A més, durant el robatori, els lladres han causat desperfectes, tant a la porta d'entrada que hi ha al pati del Centre Cívic President Macià com a l'interior de la seu.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAquests són alguns dels desperfectes a la porta d`entrada de la Guspira dels Diables de Sant Pere Nord\r\n\tDiables de Sant Pere Nord\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAmb tot, els Diables de Sant Pere Nord no abaixen el cap: "Cap robatori podrà amb les ganes de seguir fent barri i cremar els carrers de la nostra ciutat", han sentenciat.\r\n