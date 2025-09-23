ERC denuncia les retallades en integradors i educadors socials a les escoles de Terrassa

Esquerra Republicana ha alertat aquest dimarts de l'impacte de les retallades de la Generalitat en professionals d'educació social en l’àmbit educatiu i ha reclamat al govern municipal que actuï amb fermesa davant d’aquesta situació.
Segons el regidor d'ERC, Pep Forn, el curs 2025-2026 s'ha reduït un 23% el nombre d’educadors socials i un 30% el de tècnics d’integració social a Catalunya. "A la nostra ciutat, un de cada tres infants viu en situació de vulnerabilitat per motius econòmics. Retallar aquests professionals és retallar en igualtat d’oportunitats”, ha denunciat. El republicà ha assenyalat que a principi de curs hi havia almenys 16 escoles de Terrassa afectades per la pèrdua o substitució d’aquests perfils, tot i que la Generalitat no n’ha fet públiques les dades concretes.
ERC presentarà al ple municipal de setembre una proposta de resolució per reclamar mantenir tots els professionals d’integració i educació social als centres educatius. Forn ha subratllat que la seva tasca és “essencial” per donar suport a l’alumnat i a les famílies més vulnerables, així com per descarregar els mestres i evitar la sobrecàrrega dels serveis socials municipals.
També ha recordat que Terrassa ja ha patit aquest curs la retallada de set línies escolars —inicialment se n’havien anunciat nou— a educació infantil, primària i secundària.
En aquest sentit, ha criticat que l’Ajuntament no hagi reaccionat amb prou rapidesa: “El govern municipal només es mou quan les retallades ja s’han aplicat. Necessitem lideratge i iniciativa abans que sigui massa tard”. També ha posat com a exemple la desaparició, almenys de moment, del servei de “despertador”, que facilitava l’assistència a classe de joves en risc d’absentisme, un servei que l’Ajuntament assegura que s’està replantejant, així com la manca d’informació davant la davallada “incomprensible” en la cobertura de les beques menjador, que depenen del Consell Comarcal del Vallès Occidental i han passat de cobrir el 80,7% de les sol·licituds el curs passat al 66,2% aquest any.
"Una de les coses que tenim clares és que les necessitats dels terrassencs i terrassenques no han disminuït; les famílies continuen tenint aquestes necessitats", ha dit Forn.
En paral·lel, ERC portarà al ple dues propostes més: una moció de denúncia del genocidi a Gaza, amb peticions de suport simbòlic i econòmic a iniciatives de cooperació, i una altra en defensa del model educatiu català i de l’ús del català a les escoles. Aquesta última compta amb el suport de Tot per Terrassa, Junts per Terrassa i el PSC.
Pel que fa a la moció sobre Gaza, els portaveus treballen per transaccionar totes les presentades sobre Palestina i unificar-les en un sol text.
“Mai es pot considerar l’educació com una despesa, sinó com una inversió”, ha remarcat, per acabar, Teresa Ciurana, secretària general d'ERC Terrassa i exregidora d’Educació, que ha advertit que retallar en educadors i integradors socials “és retallar en futur i en igualtat d’oportunitats”. Pep Forn assumirà temporalment el paper de portaveu d’ERC al ple durant la baixa de maternitat d’Ona Martínez.