És l’any 2026 el nou 2016? Això passava a Terrassa llavors

Aquest any arriba amb un “revival” viral: “Fem que el 2026 sigui el nou 2016”. La Generació Z recorden la seva vida fa deu anys, aparentment més senzilla, abans de pandèmies, crisis i IA omnipresent. Però com era aquella “última època bona” a Terrassa? Fem un viatge per descobrir-ho.
L'alcalde Jordi Ballart encara era socialista
El 2016, l’alcalde de Terrassa ja era Jordi Ballart, però en un context polític molt diferent de l’actual. Aleshores governava sota les sigles del PSC. El terratrèmol polític del Procés canviaria aquest escenari: el 2017, Ballart va trencar el carnet socialista i deixar l’alcaldia. Dos anys més tard, guanyaria les eleccions i posaria fi a 40 anys de socialisme a la ciutat.
Una generació encara recorda “El Jove”
La Festa Major de 2016 va gaudir d’actuacions destacades, com la del cantautor José Luis Perales, però també va ser una de les últimes a viure amb força “El Jove”. Aquest espai alternatiu de festa, ubicat al parc de Vallparadís i pensat especialment per a joves, gaudia d’un gran èxit. Després de la pandèmia va anar perdent pes fins a desaparèixer, però continua viu en el record de tota una generació.
Una vintena d’olímpics a Rio de Janeiro
El gran esdeveniment del 2016 van ser els Jocs Olímpics, i Paralímpics de Rio, una cita que va tenir una forta empremta terrassenca. Fins a 23 esportistes de la ciutat hi van participar. El hockey, esport emblemàtic de la ciutat, va aportar 16 representants. També hi van competir tres nedadors, tres jugadors de waterpolo i un de bàsquet.
Sense morts a accidents de trànsit a la ciutat
L’any 2016 va deixar una dada molt poc habitual a Terrassa: no es va registrar cap víctima mortal en accidents de trànsit a les vies urbanes de la ciutat. Un fet excepcional que contrastava amb el 2015, quan se’n van comptabilitzar quatre, i amb el següent, quan es van registrar fins a cinc accidents mortals. Aquell 2016, també va haver-hi vuit ferits greus menys, fins a quaranta-un
La febre del “Pokémon Go” s’apoderava de Terrassa
L’estiu del 2016 va estar marcat per la febre del “Pokémon Go”, un fenomen mundial que també es va viure intensament a Terrassa. El videojoc de realitat augmentada va treure centenars de terrassencs al carrer, mòbil en mà, a la recerca de criatures virtuals, sobretot a espais com els parcs de Sant Jordi i Vallparadís.
La primera visita del Puigdemont president
L’abril de 2016, Terrassa va acollir una visita destacada: Carles Puigdemont va arribar en el marc del congrés de la UGT, la seva primera visita oficial com a president de la Generalitat. La ciutat gaudiria de poques més, ja que l’octubre de 2017, com a líder del Procés, deixaria el càrrec, convertint aquella visita en un record polític memorable.
Alguns dels primers “trends” i reptes virals de les xarxes
Fa una dècada no existia TikTok; llavors la xarxa era Musical.ly, i tothom es convertia en expert en playback. Va ser un dels primers cops on els carrers i les xarxes es van omplir de reptes virals com el “mannequin challenge”, el “bottle flip” i el dab.
Nova cara del Parc Vallès, i l’arribada de Nike a la ciutat
El juny de 2016, el Parc Vallès, el principal centre comercial i d’oci de Terrassa, iniciava una nova etapa amb una reforma important La inversió, superior als vuit milions d’euros, va transformar el model del centre i va atraure noves marques com la Nike Factory Store, una de les més grans de l’Estat. Aquest procés de renovació va comportar també la creació d’uns 800 nous llocs de treball, reforçant el paper del Parc Vallès com a pol econòmic de la ciutat.
Les fotos “Tumblr” i els filtres de Snapchat
Molts usuaris intenten reviure el 2016 recreant fotos publicades aleshores a les xarxes socials. Als carrusels de l’època es repetien filtres de l’aplicació “Retrica”, els populars filtres de Snapchat amb orelles i boca de gos, l’estètica “Tumblr” i imatges borroses o sense context. Avui, tot això ha canviat, i aquells estils visuals que dominaven llavors formen part de la nostàlgia digital.
Una joguina que pretenia relaxar
A finals de 2016, els nens de Terrassa van embogir amb el “fidget spinner,” una joguina giratòria dissenyada per relaxar i concentrar. Una joguina que “va fer la volta al món”.