Demà acaba el termini per presentar fotos al concurs de l’estiu de Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti. Les sis instantànies d’avui ens porten a un desert peruà, un avió que sobrevola el cel de Barcelona i un bany amb peixos a la Costa Brava. Encara hi podeu participar clicant aquí.
FOTOS | Grans deserts, avions i peixos
- Jordi Guillem
- Redactor a Diari de Terrassa
Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 16:38
- El mític avió del Tibidabo, senyorejant l’”skyline” de Barcelona -
- Marta Soler
- Diverses persones es banyen amb peixos a les profunditats de Llançà -
- Rafael Ruiz
- La Tsuki, fent una bona migdiada a Bronchales, Terol -
- Josep Ramon Paüls
- La Dama del Manzanares, a Madrid -
- Rubén Ropero
- Passejant pels carrers de Jerez de la Frontera amb el mocador de la Festa Major de Terrassa -
- Antonio Ruiz
- Baixant pel desert de Huacachina, al Perú: temps de desacceleració de les nostres vides -
- Marc Sodupe
