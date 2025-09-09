Terrassa

FOTOS | Grans deserts, avions i peixos

Publicat el 09 de setembre de 2025 a les 16:38

Demà acaba el termini per presentar fotos al concurs de l’estiu de Diari de Terrassa i Raventós-Basagoiti. Les sis instantànies d’avui ens porten a un desert peruà, un avió que sobrevola el cel de Barcelona i un bany amb peixos a la Costa Brava. Encara hi podeu participar clicant aquí.

Marta Soler
  • El mític avió del Tibidabo, senyorejant l’”skyline” de Barcelona -
Rafael Ruiz
  • Diverses persones es banyen amb peixos a les profunditats de Llançà -
Josep Ramon Paüls
  • La Tsuki, fent una bona migdiada a Bronchales, Terol -
Rubén Ropero
  • La Dama del Manzanares, a Madrid -
Antonio Ruiz
  • Passejant pels carrers de Jerez de la Frontera amb el mocador de la Festa Major de Terrassa -
Marc Sodupe
  • Baixant pel desert de Huacachina, al Perú: temps de desacceleració de les nostres vides -

