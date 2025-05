Gairebé 28.000 persones han visitat els museus i el patrimoni durant la Fira Modernista

La XXII edició de la Fira Modernista de Terrassa ha tancat amb un gran èxit de visitants als equipaments museístics i elements patrimonials de la ciutat, un total de 27.838 d'assistents. A més, el nombre de participants en la programació de visites i rutes guiades també ha estat molt destacat, sumant-ne més de 3.500. El bon temps, tret de part de la tarda de diumenge, ha acompanyat durant la pràctica totalitat de la Fira i les activitats programades s’han pogut desenvolupar amb normalitat i sense incidents, fent que l’afluència de públic als diferents espais fos constant i molt nombrosa.

Unes xifres, però, lleugerament inferiors a la de l’any 2024 (29.729) i que s’explica principalment pel descens de visitants a la Masia Freixa o d’altres espais, especialment la tarda de diumenge, coincidint amb l’episodi de pluja que va caure durant les primeres hores. Tot i això, la Masia Freixa va ser l’espai més visitat durant la Fira amb un total d'11.411 persones (12.343 el 2024). Pel que fa a la resta d’espais, destaquen els 7.826 visitants al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (7.942 el 2024), els 5.541 que van passar per la Casa Alegre de Sagrera (5.408 el 2024) o els 1.570 que van visitar el Museu Tèxtil (2.497 el 2024). Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Turisme, Joan Salvador: "La xifra de visitants i l’ambient general que s’ha viscut a la Fira durant tot el cap de setmana fan que tanquem aquesta XXII edició fent un balanç molt positiu. Tot i que les xifres són una mica més baixes que l’any passat, creiem que això s’explica, d’una banda, per les limitacions d’aforament implantades en alguns espais per millorar l’experiència dels i les visitants. I de l’altra perquè que aquest petit descens es va produir coincidint amb la pluja que va caure durant les primeres hores de la tarda de diumenge que es va sumar al Clàssic de futbol".

Per una altra banda, el nombre de participants en les diferents rutes i visites guiades organitzades durant la Fira ha estat d’un total de 3.524 persones, cosa que suposa un increment del 8,2% respecte a l’any passat (3.257). Cal destacar que la gran majoria de les visites programades van exhaurir les places disponibles, especialment les que s’oferien en anglès, les destinades a persones amb capacitats diverses i les que estaven adreçades al públic infantil i familiar. A més, del total de participants en aquesta oferta patrimonial, fins a un 44% eren persones de fora de la ciutat, i d’aquestes, un 4% de fora de Catalunya.