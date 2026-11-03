Terrassa acollirà La Marató 2026 de 3Cat: encara estan obertes les inscripcions per assitir-hi com a públic

Terrassa es convertirà aquest any en l'epicentre de la solidaritat a Catalunya. El pròxim diumenge 13 de desembre a la tarda, el plató principal de La Marató de 3Cat s’instal·larà al Parc Audiovisual de Catalunya, des d'on s'emetrà en directe aquesta 35a edició. L'organització ja ha obert el procés perquè la ciutadania es pugui inscriure per assistir-hi com a públic i viure des de dins les emocions del programa.
Aquesta edició comptarà amb un trio de conductors capdavanter: Raquel Sans i el terrassenc Miki Núñez seran els encarregats de conduir la gala a la televisió, mentre que Roger Escapa liderarà la programació especial des dels estudis de Catalunya Ràdio.
Últims llocs disponibles per al públic
Tots aquells terrassencs i terrassencs que vulguin formar part del públic des del Parc Audiovisual de Catalunya s'han d'inscriure prèviament. L'organització ofereix dos sistemes de transport per arribar-hi que es poden consultar en el moment de formalitzar la reserva.
Tot i que els dos primers torns de la tarda (de 13.30 a 18.45 hores i de 16 a 22 hores) ja han esgotat totes les seves localitats, encara queden places disponibles per al tercer torn, que cobrirà el tram final i nocturn de la gala, des de les 19.45 fins a les 02.30 hores de la matinada.
Una Marató dedicada a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars
La Marató d’enguany focalitzarà els seus esforços a recaptar fons per donar impuls a la recerca d’aquest grup de patologies cròniques, incurables i irreversibles que afecten el cervell, el sistema nerviós i la musculatura voluntària.
A Catalunya, s'estima que més de 250.000 persones pateixen una malaltia neurodegenerativa —com l'Alzheimer, el Parkinson o l'esclerosi múltiple—, les quals provoquen una pèrdua progressiva de la memòria, el moviment o el llenguatge, sent una de les principals causes de dependència. A més, unes 44.000 persones conviuen al nostre país amb malalties neuromusculars com l'ELA o la distròfia muscular de Duchenne, les quals debuten en més del 50% dels casos durant la infància.
L'objectiu científic i social de La Marató 2026 serà promoure el desenvolupament de noves teràpies —com la regeneració cel·lular mitjançant cèl·lules mare— i posar de manifest la necessitat de cuidar la figura del cuidador, una peça clau en l'entorn de les persones afectades.