Mario Monzó, de la Pastisseria París de Terrassa, rep un reconeixement al seu mestratge artesà

Mario Monzó Martínez, gerent de la Pastisseria París de Terrassa, ha estat distingit amb el Diploma de Mestratge en Artesania Alimentària, un reconeixement honorífic que posa en valor la seva trajectòria professional i el seu mestratge en l’ofici. El guardó se li ha lliurat aquest dilluns durant la Nit de l’Artesania Alimentària, organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat.
Monzó ha estat un dels onze professionals de Catalunya que han rebut aquesta distinció, destinada a persones que destaquen pels seus coneixements, la creativitat i la contribució a l’artesania alimentària al llarg de la seva trajectòria. Els distingits provenen dels àmbits de la fleca, la pastisseria, la formatgeria o la carnisseria-xarcuteria. El terrassenc està al capdavant de la Pastisseria París, ubicada al carrer de Girona, al barri de Sant Pere Nord.
L’establiment familiar, que acumula més de tres dècades d’activitat, defensa una filosofia que combina receptes tradicionals, qualitat i innovació. Disposa d’un obrador propi on elabora diàriament els seus productes i entre les seves especialitats hi ha el pa de massa mare i fermentacions llargues, així com els pastissos personalitzats i una línia de productes vegans. La pastisseria apareix al directori de la Xarxa de Productes de la Terra de la DIBA.
La trobada també va acollir la segona edició del Premi a la Millor Persona Artesana Alimentària de l’Any, que reconeix iniciatives que contribueixen a enfortir el sector i a projectar-ne el valor. En aquesta ocasió, el guardó va recaure en Felip Abadal Fité, flequer del Forn de Cabrianes, a Sant Fruitós de Bages.