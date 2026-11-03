Un estudi de MútuaTerrassa avala l’endoscòpia per evitar la cirurgia en pacients amb Crohn

Un estudi multicèntric liderat per MútuaTerrassa reforça el paper de l’endoscòpia terapèutica com a alternativa a la cirurgia en pacients amb malaltia de Crohn estenosant. La investigació, encapçalada per la doctora Carme Loras, cap del Servei de l’Aparell Digestiu de la institució i del grup de recerca del mateix servei, integrat al CIBEREHD, confirma que la dilatació endoscòpica amb baló pot evitar intervencions quirúrgiques en una proporció important de pacients a llarg termini.
El treball s’ha publicat recentment a la revista científica Journal of Crohn's and Colitis i aporta el seguiment més prolongat realitzat fins ara en aquest àmbit. L’estudi analitza l’evolució a llarg termini dels pacients que havien participat en l’assaig multicèntric aleatoritzat ProtDilat, publicat inicialment a The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
La malaltia de Crohn pot provocar estenosis intestinals, és a dir, estrenyiments del tub digestiu que dificulten el pas del contingut intestinal i que, en determinats casos, requereixen una intervenció quirúrgica. Davant d’aquesta situació, la dilatació endoscòpica amb baló permet tractar l’estrenyiment mitjançant un procediment menys invasiu.
Segons els resultats de la investigació, aquesta tècnica constitueix una estratègia segura en pacients seleccionats, especialment quan les estenosis són de curta longitud. A més de reduir la necessitat de reseccions intestinals, pot contribuir a preservar la qualitat de vida dels pacients.
Menys complicacions i una millor relació cost-efectivitat
L’estudi també posa de manifest que les complicacions associades als procediments endoscòpics són, en general, menys freqüents i menys greus que les derivades de la cirurgia. Aquesta diferència, juntament amb una millor relació cost-efectivitat, reforça el potencial de l’endoscòpia terapèutica com a alternativa de primera línia en pacients que compleixen els criteris adequats.
Els resultats contribueixen a consolidar aquesta tècnica com una eina clau en el tractament de la malaltia de Crohn estenosant i apunten cap a un abordatge menys invasiu i més centrat en les necessitats dels pacients.
La investigació liderada per MútuaTerrassa amplia així el coneixement sobre l'evolució a llarg termini d'aquest tipus de tractaments i aporta noves evidències sobre la possibilitat d'evitar la cirurgia en determinats casos de malaltia de Crohn.