Habitatge Terrassa incorpora 35 nous habitatges al parc públic amb la compra d'un edifici al carrer Mallorca

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’empresa pública Habitatge Terrassa, comprarà un edifici de 35 habitatges protegits situat al carrer Mallorca 59, al barri de la Maurina. Així ho ha anunciat aquest divendres el govern municipal, que vol incorporar la finca al parc públic de lloguer assequible. La compra inclou també 35 places d’aparcament i 35 trasters de la mateixa promoció. L’operació, que es votarà en el pròxim ple ordinari d’octubre, vol donar resposta a la demanda d’habitatge de la ciutat i deixarà en mans públiques tant la propietat del sòl com la de l’edifici.
La promoció es va construir sobre sòl municipal gràcies a un dret de superfície atorgat el 2009 a la Fundació Habitatge Lloguer de Caixa Terrassa. Amb aquesta compra, el consistori recupera el control de l’immoble i se n’assegura l’ús social a llarg termini. La compra arriba després que el BBVA, actual propietari, iniciés el 2025 processos de desnonament contra els inquilins. Des de llavors, el servei de Polítiques Socials d’Habitatge de l’Ajuntament fa de mediador entre els llogaters, la propietat i la PAH per aturar els llançaments i buscar-los una sortida.
La compra de l’edifici també respon a un pacte de l’equip de govern amb el PSC en el marc de la negociació per l’aprovació dels pressupostos del 2026, quan es va acceptar una esmena per destinar més pressupost a la compra d’habitatge protegit.
Inversió i regularització
El preu de l’edifici supera els 4 milions d’euros, que es pagaran amb els romanents pressupostaris, és a dir, amb diners que han sobrat d’exercicis anteriors. Surt a més de 114.000 euros per pis, amb plaça d’aparcament i traster inclosos. A més, està prevista una inversió addicional de 484.000 euros durant el 2027 per fer obres de millora i manteniment a la finca. Aquests diners també serviran per posar a punt els pisos que ara són buits. Comptant-hi aquesta partida, l’operació superarà els 4,4 milions d’euros.
La incorporació d’aquesta promoció al patrimoni municipal permetrà impulsar un procés de regularització i recuperació dels habitatges disponibles perquè s’adjudiquin, com qualsevol altre pis protegit, seguint els criteris establerts pel Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial. L’edifici compta amb un total de 35 pisos, dels quals 22 tenen dos dormitoris i els 13 restants només en tenen un.
Els pisos mantindran la qualificació de protecció oficial fins al 2042. Això vol dir que, com a mínim durant els pròxims setze anys, hauran de continuar destinats al lloguer a preu assequible i a cobrir les necessitats d’habitatge de la ciutat. Si el Ple dona llum verda a la compra, Habitatge Terrassa gestionarà directament els pisos, les places d’aparcament i els trasters, sense intermediaris.