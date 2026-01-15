Humor, música i festa a l’Escola Pia

L’Escola Pia de Terrassa va acollir aquest cap de setmana al seu recinte escolar una actuació del grup de contacontes “Vivim del Cuentu”, amb la participació de l’Oriol i la Noe, en un acte obert a tota la ciutat que va reunir prop de dos centenars de persones encuriosides per la música i l’espectacle del duo.\r\n\r\nL’activitat va transcórrer durant el matí, i va captivar el públic assistent a l’escola. Tot i el fred, el sol i l’ambient festiu van convertir la jornada en una experiència molt especial. Infants i adults van participar activament, van ballar i van gaudir d’un espectacle ple d’humor i imaginació.\r\n\r\nDes de l’escola destaquen el valor pedagògic d’aquest tipus d’iniciatives, que fomenten l’amor per la lectura, l’expressió oral i la cohesió comunitària. “Creiem en una escola oberta, connectada amb la ciutat i que genera espais de trobada per a les famílies”, afegia la direcció del centre, valorant positivament l’activitat.\r\n