Inaugurats els jardins d'Eva Abad a Torre-sana: "El seu record continua viu al lloc que va ser casa seva"

El barri de Torre-sana de Terrassa ha estrenat aquest dissabte un nou espai de commemoració a una persona molt estimada allà. Es tracta dels jardins d'Eva Abad, doctora del CAP Terrassa Est que va ser assassinada per la seva parella el 24 de juliol del 2019. Aquests jardins es troben a tocar del seu lloc de treball, on va poder ajudar a molts veïns i veïnes, i esdevé un espai de memòria col·lectiva, tant de l'empremta d'Abad a la ciutat com de la lluita contra la violència masclista. "Volem que aquest lloc sigui un put de trobada, de calma i reflexió i que la llum i els colors d'aquests jardins mantinguin viu el record de la nostra estimada Eva com a símbol de laentia, vida, solidaritat i dignitat", ha expressat Ricardo Rodríguez, el president de l'Associació de Veïns de Torre-sana, que ha estat l'entitat impulsora del projecte.
A l'acte també ha parlat la directora del CAP Terrassa Est, Rosa María Ramírez, que ha posat en valor la manera de fer d'Eva Abad a la seva tasca de metgessa: "No només era una gran professional, sinó que tenia una manera d'entendre la medicina de manera propera, humana i profundament compromesa amb les persones", ha destacat, i ho ha exemplificat dient que "quan arribava algú angoixat, ella aconseguia, només amb quatre paraules, que marxés tranquil".
El moment més emotiu l'ha protagonitzat la seva filla, Laura Pérez Abad. "Han passat ja sis anys des que ella no hi és físicament amb nosaltres i no hi ha hagut ni un sol dia, fins i tot ni una sola hora, en la que no haguem pensat en ella", ha reflexionat, i ha agraït que se l'hagi fet aquest reconeixement: "És un honor enorme i una manera molt bonica de sentir que el seu record continua viu al lloc que va ser casa seva". Per acabar, Pérez Abad ha afirmat que "només mor qui és oblidat i, per sort, la meva mare mai podrà ser oblidada" pels seus èssers estimats i pel barri al qual va ajudar tant.
Després dels parlaments, s'ha procedit a efectuar una ofrena floral sota una de les plaques dels jardins, on familiars, amics, veïns i representants han pogut retre homenatge a la metgessa.
Una justícia lenta
En acabar l'acte, la germana de la doctora, Raquel Abad, ha atès els mitjans per denunciar que la justícia encara no ha ressolt el cas de responsabilitat civil que hi ha contra l'agresor. "Per a la família és molt difícil tancar un cicle quan no s'acaben de tancar aquestes coses que, per sentència, s'haurien d'aver resolt fa molt de temps", ha apuntat. La familiar de la víctima afirma que són ells, la família directa d'Eva Abad, i els seus fills els que han de fer front a les càrregues econòmiques derivades de l'assassinat. "Estem pagant nosaltres la part que li correspon al condemnat", ha assegurat.
Per aquest motiu, Raquel Abad fa una crida a les institucions públiques perquè "canviïn i modifiquin les lleis en casos de violència de gènere i puguin posar-los en prioritat i que es resolguin el més aviat possible". "Si tu no fas accions perquè la sentència es fagi efectiva, la justícia és molt lenta", ha lamentat.
En el que portem de 2026, ja s'han enregistrat de manera oficial 4 feminicidis a España, un cas cada setmana. Les persones que necessitin assistència per a casos de violència de gènere poden contactar de manera gratuïta i anònima al telèfon 016 o adreçar-se al Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SAID) de l'Ajuntament de Terrassa, també conegut com Casa Galèria, al carrer Nou de Sant Pere, nº36.