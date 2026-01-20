Inicia la primera fase de la neteja d’herbes adventícies en diversos barris de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa la primera fase de la campanya anual de neteja d’herbes adventícies a la via pública, que ja ha començat en diversos barris de la ciutat com Vallparadís, Cementiri Vell, plaça Catalunya–Escola Industrial i Ca n’Anglada. La previsió municipal és que les actuacions arribin a la resta de barris i polígons industrials al llarg de les pròximes setmanes i que els treballs finalitzin a inicis del mes de març.
Aquesta actuació s’emmarca en la planificació ordinària que el consistori desenvolupa cada any, amb un total de quatre voltes de neteja, cadascuna amb una durada aproximada de tres mesos. Per facilitar l’organització dels treballs, el municipi es divideix en tres grans zones —nord, sud i perimetral— i es programa un calendari anual que pot veure’s alterat en funció de les condicions meteorològiques.
La neteja se centra principalment en l’eliminació d’herbes adventícies als escocells de l’arbrat viari, voreres, calçades i polígons industrials. Segons explica l’Ajuntament, aquestes plantes poden arribar a deteriorar els paviments i aixecar-los, fet que dificulta el pas de vianants. Els treballs consisteixen a retallar les herbes sense danyar el coll dels arbres.
El consistori admet que, tot i les tasques de manteniment, la gran capacitat d’adaptació d’aquestes espècies fa que reapareguin amb facilitat, cosa que pot afectar la percepció de netedat en alguns punts de la ciutat. Davant de creixements puntuals més intensos, s’incrementa de manera excepcional el personal destinat a aquestes feines.
D’altra banda, la normativa estatal vigent limita l’ús de tractaments químics en l’espai urbà per motius de salut pública i protecció ambiental. Per aquest motiu, la retirada de les herbes es fa mitjançant desbrossadores, un sistema que dificulta mantenir les voreres completament lliures de vegetació, ja que aquestes plantes poden créixer tant a l’asfalt com als marges de carreteres i zones residencials.
Un calendari municipal per fases
En aquesta primera fase, les actuacions s’estan duent a terme principalment al sector est de la ciutat—Can Tusell, Sant Pere Nord, Ègara, Vallparadís, Escola Industrial, Cementiri Vell, Ca n’Anglada, Can Palet, Guadalhorce, Can Palet II, Can Jofresa, Vilardell, Montserrat, Torre-sana, les Arenes, la Grípia, Can Montllor i Sant Llorenç—. , El calendari municipal, però, preveu actuacions al conjunt del terme municipal, amb treballs repartits pels barris del sector oest —Pla del Bonaire, Can Roca, Poble Nou–Zona Esportiva, Torrent d’en Pere Parres, Sant Pere, Can Boada–Casc Antic, Can Boada del Pi, la Maurina, Ca n’Aurell, l’Antic Poble de Sant Pere, el Centre, Roc Blanc, la Cogullada i Segle XX—, així com a les zones perimetrals i als polígons industrials, com Font de l’Espardenyera, Pla del Bonaire (sector disseminats), Can Gonteres, els polígons industrials Nord, Can Petit, Ègara, les Arenes–la Grípia–Can Montllor, sector Montserrat, Vilardell, Santa Eulàlia, Santa Margarida, Can Parellada, Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre, les Martines, les Fonts i Can Parellada.