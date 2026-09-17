Girona es fixa en Eco-Equip: "Ens interessa molt l'experiència de Terrassa amb la neteja"

Lluc Salellas, alcalde de Girona, ha visitat aquest dijous Terrassa per conèixer de primera mà el model de gestió directa de l'abastament d'aigua, que presta Taigua, i de la neteja viària i la recollida de residus, que fa Eco-Equip. La trobada s'emmarca en un intercanvi d'experiències entre tots dos consistoris i dona continuïtat a la visita que una delegació terrassenca va fer a Girona el 21 de maig per estudiar la governança de l'Auditori Palau de Congressos i la Fira de Girona per al futur recinte firal terrassenc. En aquella trobada, tots dos alcaldes van acordar crear un espai de treball compartit per abordar reptes comuns.
Durant la jornada, Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, i Salellas han mantingut una reunió de treball a l'Ajuntament i, posteriorment, s'han desplaçat a la seu de Taigua, l'entitat pública que gestiona l'abastament d'aigua des del desembre del 2018, i a les instal·lacions d'Eco-Equip. Els alcaldes han repassat el procés de transformació i modernització d'aquests dos ens i han intercanviat experiències sobre la incorporació de vehicles més sostenibles, la millora de les infraestructures, la digitalització dels processos i les estratègies per incrementar la recollida selectiva.
Aposta per la gestió directa
L'alcalde de Terrassa ha agraït la visita del seu homòleg i ha destacat el compromís de la ciutat amb la gestió directa d'àmbits estratègics, com la neteja viària, l'aigua, el transport públic, a través de Tmesa, o els serveis funeraris. Ballart s'ha mostrat satisfet que Girona s'hagi interessat per la gestió pública de l'aigua, la neteja i els residus a Terrassa: "És una mostra que som una ciutat que aposta per una gestió pública, professional i eficient dels serveis essencials". L'alcalde també ha subratllat que el model públic permet oferir uns serveis més justos, més eficients i millor governats per a la ciutadania.
En l'àmbit de la neteja, l'alcalde terrassenc ha recordat que millorar l'estat de carrers i places és una de les prioritats del mandat i que, per aconseguir-ho, en els darrers dos anys s'han invertit més de sis milions d'euros per modernitzar Eco-Equip, una empresa municipal amb més de 40 anys d'història. Els diners s'han destinat a renovar instal·lacions, modernitzar la flota, avançar en la digitalització i reforçar el personal. Així mateix, ha reconegut la feina de tota la plantilla municipal i ha recordat la importància de la corresponsabilitat veïnal a l'hora de mantenir l'espai públic en bones condicions.
Per la seva banda, Salellas ha valorat positivament la visita i l'obertura a futures col·laboracions. "Ens interessa molt l'experiència de Terrassa amb la gestió pública de la neteja. A Girona tenim dues grans empreses públiques, la d'aigua i la de gestió de residus, i sempre estem oberts a l'aprenentatge i la millora", ha explicat l'alcalde gironí. A Girona, la neteja viària i la recollida d'escombraries es presten mitjançant una empresa adjudicatària, amb un contracte que el consistori ha modificat diverses vegades per reajustar el servei, segons la informació pública de l'Ajuntament.
Tots dos alcaldes han coincidit a assenyalar que la cooperació i l'intercanvi de bones pràctiques són eines clau per enfortir els serveis públics i afrontar els reptes que comparteixen els governs locals. "La força del municipalisme és la que mou el país", ha conclòs Ballart.