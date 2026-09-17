Tot i les dificultats, arriba la Festa Major de Xúquer: "Sovint els veïns fem tasques que corresponen a l'Ajuntament"

Després d'uns mesos d'incertesa durant la primavera i l'inici de l'estiu, quan la celebració va estar en dubte per problemes d'organització, el barri de Xúquer tindrà finalment la seva Festa Major aquest cap de setmana, del 18 al 20 de setembre.
L'empenta veïnal ha permès salvar la celebració i estructurar tres dies viscuts al carrer. Al mateix temps, l'Associació de Veïns ha aprofitat la cita per fer valdre la feina de la gent del barri i reclamar millores municipals: "Moltes vegades som els mateixos veïns els qui fem tasques que haurien de correspondre a l'Ajuntament. Necessitem més manteniment per al nostre barri".
Tres dies d'activitats
La festa arrencarà divendres a les 17.30 hores amb un concurs de Sudoku per trobar la persona més ràpida resolent puzles, seguit a les 19 hores per una sessió de ball en línia a càrrec d'Albert i Eva. A les 20 hores la batucada del grup de Dracs i Bruixes de Can Boada omplirà de ritme els carrers, obrint pas a les 20.30 hores al pregó i refrigeri popular a càrrec de l'Alma, una jove veïna del barri. A les 21.15 hores serà el torn de la botifarrada popular, mentre que la primera nit es clourà a les 23 hores amb un concert de rumba i versions a càrrec de Toni Cadena.
Dissabte la jornada començarà a les 10.30 hores amb una xocolatada popular, enllaçant a les 11 hores amb un concurs de dibuix, tallers infantils, animació i una zona de jocs per a infants de 0 a 6 anys. A les 13 hores tindrà lloc la mostra gastronòmica "Cuines del món", mentre que a la tarda la programació es reprendrà a les 17 hores amb un berenar saludable per a tothom i l'espectacle infantil de Lilina a les 17.30 hores. La vesprada continuarà a les 19 hores amb un vespreig i sorpreses a la "Plazoleta" de la mà de DJ Tello Leal, seguit a les 21 hores pel tradicional sopar de germanor "a la llum de la lluna" acompanyat de la màgia de prop de David Tiene Magia. La nit acabarà a les 22.30 hores amb l'actuació i el ritme de DuduxDj Show.
Diumenge la traca final començarà a les 10.30 hores amb "La despertá" a càrrec de la batucada infantil dels Diables de Sant Pere Nord, com també una nova xocolatada popular, jocs gegants i espai infantil. A les 12 hores arribarà un dels moments més esperats amb la festa de l'escuma, que donarà pas a les 14 hores a la gran paella popular. A la tarda, la diversió tornarà a les 18 hores amb una edició especial de "Bingo Musical Party", per acabar definitivament la Festa Major a les 20 hores amb el pica-pica popular de fi de festa.