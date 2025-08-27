“M’ha passat de fer el recorregut de la línia amb el cotxe”

En ple estiu, els autobusos de Terrassa no s’aturen. Milers de persones es desplacen cada dia per la ciutat gràcies a la feina dels conductors de
Transports Municipals d’Ègara SA (TMESA), que treballen amb el repte constant d’oferir un bon servei al públic. Parlem amb Iván Mera, de 32 anys, que viu la seva professió amb passió i vocació.
Quant temps fa que treballes a TMESA i com hi vas arribar? Porto dos anys i ja soc conductor fix de la casa. Anteriorment, estava en una altra empresa de Barcelona on vaig començar conduint minibusos. Abans, treballava en un supermercat i gràcies a un programa del SOC vaig poder treure’m el carnet d’autobús. A través d’una autoescola és molt car, i vaig fer un curs a Sant Cugat que em va obrir les portes.
Ja de petit volies ser conductor d’autobús? Sí. A casa feia maquetes d’autobusos i sempre m’havia cridat l’atenció aquest món. Tot i això, el que més m’atreia realment era el fet d’estar en contacte constant amb el públic.
Com és una jornada habitual? Intensa i molt variada. Tot i passar pels mateixos carrers, cada volta és totalment diferent. Coneixes a la gent que puja habitualment. Saps a quina parada baixen o a quina hora van a treballar. Fins i tot, a vegades et reconeixen per les xarxes socials i això crea vincles. Si t’agrada la feina, realment ho gaudeixes.
La calor és un repte en la vostra feina? La climatització és bona a l’interior dels vehicles. L’únic problema el podem tenir al principi de la jornada, quan el vehicle està aturat i ha d’agafar la temperatura adequada. A l’estiu, triga més a fer-ho. Jo arribo uns 20 minuts abans per preparar-ho tot, tot i que els mecànics també fan una gran feina perquè s’asseguren que no passi res.
Quin horari acostumes a fer? Treballem en torn rotatiu: una setmana de matins i una de tardes. Tenim un quadrant anual, amb els horaris i les línies assignades. Això ens ajuda a organitzar-nos. Són horaris intensius, però et vas adaptant. A l’estiu també hi ha hores punta: al matí i quan tanquen les piscines, cap a les set o les vuit de la tarda.
Tens alguna línia preferida? Sí, la línia 3. Va de la Grípia a la Maurina, passant per hospitals, pel Centre... És llarga, amb molt moviment i més dinàmica. És més àgil de fer.
Iván Mera Rincón
NEBRIDI ARÓZTEGUI
Quan condueixes el teu cotxe, sovint se’t fa estrany? Sí. A vegades, m’ha passat de fer el recorregut de la línia amb el cotxe sense adonar-me’n. Per pura intuïció. Fins i tot, he entrat al carril bus de la Rambla amb el meu vehicle.
Creus que hi ha prou respecte a la vostra feina? A vegades costa que et deixin incorporar i has de ser pacient. L’article 27 de la Llei de Trànsit diu que ens han de cedir el pas, però això no sempre es compleix. Cal mantenir la calma i assegurar-se que no hi hagi cap risc.
TMESA ha estat pionera en algunes innovacions. Sí. Ara tenim autobusos amb alcoholímetre integrat, obligatori per la nova llei europea. Si no fas la prova, el motor no arrenca. També vam ser dels primers a instal·lar pantalles interactives.