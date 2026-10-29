Els terapeutes ocupacionals del CST atenen prop de 900 pacients cada any

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) compta amb 23 terapeutes ocupacionals que atenen prop de 900 pacients cada any en deu dispositius sanitaris i assistencials del territori. Durant el 2025, aquests professionals van acompanyar un total de 884 persones de Terrassa, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Castellbisbal i Matadepera, amb l’objectiu de millorar-ne l’autonomia i facilitar-ne la participació en les activitats quotidianes.
Amb motiu del Dia Mundial de la Teràpia Ocupacional, que es va commemorar aquest 27 d’octubre, el CST va posar en valor la tasca d’aquests professionals, que treballen amb persones amb discapacitats o dificultats derivades de problemes de salut, lesions o situacions de vulnerabilitat.
Els terapeutes ocupacionals es distribueixen entre deu serveis i equipaments, com la Unitat de Rehabilitació i Cures, els dispositius de Llarga Estada i els hospitals de dia de Sant Llàtzer, Sant Jordi i Salut Mental. També treballen als serveis de rehabilitació comunitària de Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, a la Llar Residencial Sant Llàtzer, al Servei de Valoració de la Dependència (SEVAD) i al Centre de Salut Mental Infantojuvenil de Rubí.
Recuperar l’autonomia en el dia a dia
La teràpia ocupacional és una professió sociosanitària que promou la salut, l’autonomia i la qualitat de vida a través d’activitats quotidianes significatives per a cada persona. La intervenció parteix d’una valoració individualitzada de les necessitats, l’entorn i el context de l’usuari, a partir de la qual s’estableix un pla de treball adaptat.
Aquest acompanyament pot incloure l’entrenament d’activitats de la vida diària, la rehabilitació de capacitats físiques, cognitives, sensorials i emocionals, l’adaptació dels espais o la prescripció de productes de suport. També pot implicar la família, l’escola o l’entorn laboral, així com la reorganització de les rutines per afavorir una vida tan autònoma com sigui possible.
La intervenció s’adreça a persones de totes les edats que troben dificultats per desenvolupar les tasques habituals, amb la finalitat de potenciar les seves capacitats i facilitar-ne la inclusió i la participació en la comunitat.