Terrassa ajorna el ple i suspèn tots els actes oficials per l’accident d’Urda

Les banderes dels edificis i equipaments municipals de Terrassa onegen a mig pal des d’aquest dijous. L’Ajuntament s’ha adherit als tres dies de dol oficial que han decretat els governs de l’Estat i de la Generalitat pel greu accident ferroviari d’aquest dimecres al matí a Urda, a la província de Toledo, i fins dissabte queden suspeses les celebracions oficials. L’accident va produir-se pel xoc de dos trens d’alta velocitat i ha deixat, fins ara, 69 víctimes mortals i més d'una cinquantena de ferits greus.
El ple ordinari d’octubre, que s’havia de fer aquest divendres, s’ha ajornat fins al dimarts 3 de novembre, a les 8 hores. L’Ajuntament també recomana fer un minut de silenci en les activitats i els actes que se celebrin a la ciutat aquests dies, en senyal de condol i de solidaritat.
“Volem fer arribar tot el nostre escalf a les famílies de les víctimes, així com el nostre suport a les persones ferides”, ha dit Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que ha afegit: “Volem acompanyar-les en aquests moments tan difícils”. Ballart també ha reconegut la feina dels professionals i dels equips d’emergència que atenen els afectats.
Desenes de persones s’han concentrat aquest dimecres a les 20 hores al raval de Montserrat per fer un minut de silenci en record de les víctimes de l’accident, en què un tren d’alta velocitat ha xocat per darrere contra un altre. La convocatòria responia a la crida conjunta de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), i a la concentració hi han assistit els portaveus de tots els grups amb representació al consistori, així com regidors i regidores de l’Ajuntament.