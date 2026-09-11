Prodis trasllada el seu centre d'operacions: "No hi cabíem, era molt difícil demanar silenci"

La Fundació Prodis farà un pas endavant en la seva organització interna aquesta tardor. L'entitat social terrassenca unificarà les seves oficines administratives en un nou local de 500 metres quadrats situat al carrer del Bruc, número 1. La nova ubicació es troba estratègicament situada al barri de Ca n'Aurell, a mig camí entre la seu de la plaça del Tint i El Vapor de Prodis.
El trasllat es farà a finals de setembre i les oficines estaran operatives a principis d'octubre, un cop acabats uns arranjaments bàsics. En aquest espai més diàfan i lluminós s'hi instal·laran 63 professionals que fins ara treballaven a la plaça del Tint.
El canvi respon a un creixement constant de l'entitat que havia demanat reorganitzar la plantilla. En declaracions al Diari de Terrassa, el gerent de la fundació, Dani Jorquera, explica que a la seu central “ja no hi cabíem i començàvem a dispersar la gent”, un fet que no feia òptima la comunicació entre els equips.
A més, la manca de metres quadrats dificultava el dia a dia laboral. “Era molt difícil demanar silenci i concentració en un espai tan summament petit. Passem de menys de 300 m² a gairebé 500 m²”, assenyala Jorquera, destacant que el nou local permetrà tenir més espai per a reunions i atendre millor les famílies i els usuaris.
Impuls a la formació i al projecte El Moll
La troballa de l'immoble ha encaixat perfectament amb la dinàmica actual de la fundació. “Quan vam veure que aquest local estava disponible se’ns va encendre la llum perquè era perfecte”, admet el gerent. La seva proximitat amb els altres equipaments permetrà centralitzar departaments clau com direcció, recursos humans, finances, administració i coordinació dels centres especials de treball.
Aquest moviment tindrà un efecte directament beneficiós a la seu de la plaça del Tint. L'alliberament d'espai permetrà dotar de més aules l'àrea formativa i donar un nou impuls a iniciatives comunitàries d'èxit. “De fet, ara l’espai que deixem a El Tint anirà enfocat a fer créixer El Moll, que és un projecte maquíssim i comunitari que està triomfant molt”, destaca Jorquera.
Finalment, l'entitat reforça la seva aposta per la inserció formativa a la comarca a través de noves aliances. Segons ha avançat el gerent, Prodis disposarà de places d'Escola de Noves Oportunitats per a persones amb discapacitat a Terrassa i al Vallès, en un projecte conjunt amb la Fundació MAIN i Intermedia.