La Fira Som Grans trenca barreres: "Ens uneix el que ens agrada, no l’edat"

La Fira Som Grans ha arrencat aquest dissabte al Recinte Firal de Terrassa amb un ambient viu, participatiu i, sobretot, intergeneracional. L’esdeveniment, organitzat per la Federació d’Associacions de Gent Gran amb el suport de l'Ajuntament, ha fet un pas endavant amb un nou format més obert a tota la ciutadania, en què infants, joves i adults comparteixen espais i activitats amb les persones grans. La programació, amb exhibicions de ball, jocs i altres propostes lúdiques, busca posar en valor el paper actiu d’aquest col·lectiu i reforçar els vincles entre generacions.
Des de primera hora, l’activitat ha estat constant. Les exhibicions de ball en línia, sevillanes o zumba dels diferents casals han anat marcant el ritme del matí, mentre a pocs metres infants i avis compartien jocs de taula o es repartien pels inflables i els tallers de pintar cares.
"Està anant molt bé", explica Sara Gallés, tècnica del Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament. "A primera hora ja hi havia més de 200 persones", destaca. Al llarg de tot el matí, unes 800 persones s’han passat pel Recinte Firal.
Un dels canvis més visibles d’aquesta edició és el nou format. Les tradicionals paradetes han desaparegut per donar més protagonisme a les activitats. "Enguany, les entitats no han instal·lat la típica caseta i, d'aquesta manera, poden gaudir millor de la festa", detalla Gallés. Tot i això, la fira continua sent un aparador del dia a dia dels casals: "La idea és mostrar que la gent gran està activa, que fa coses i poder compartir aquestes aficions amb la ciutat".
Un gir intergeneracional
Aquest esperit connecta directament amb el gir intergeneracional que marca la fira. Avis jugant als escacs amb infants o famílies compartint espais d’oci il·lustren aquesta voluntat. "Ens uneix el que ens agrada, no l’edat", reflexiona la tècnica de l'Ajuntament, que defensa que aquest tipus d’iniciatives ajuden a "trencar mites" i reforçar la cohesió social.
Més enllà de les activitats, una de les grans novetats és la posada en marxa de la nova aplicació mòbil Activa el +60, presentada aquest mateix dissabte. Es tracta d’una eina digital que centralitza tota l’activitat cultural, social i participativa de la ciutat en un format accessible. "Per fi podem tenir una aplicació que serveix d’agenda perquè les persones grans sàpiguen què es fa a la ciutat", apunta Sara Gallés. L’eina, que substitueix l’antic canal de WhatsApp, permetrà accedir a informació "amb un idioma fàcil" i inclourà des d’activitats culturals fins a propostes de voluntariat o processos participatius. "Avui s’estrena i està tenint molt bona acollida", assegurava.
La fira també vol ser una porta d’entrada a iniciatives comunitàries. Un exemple és el projecte En Bici Sense Edat, present aquest dissabte al Recinte Firal. La seva coordinadora a Terrassa, Marta Lladó, explica que la proposta va més enllà d’una simple passejada. "És com una experiència", relata. Les sortides permeten a les persones grans reconnectar amb la ciutat i amb els seus records.
"Quan puges aquí és com si fos màgic", diu Lladó, en referència al tricicle adaptat. "La gent t’explica què li està passant en el dia a dia", afegeix. Aquesta dimensió emocional és, precisament, un dels valors del projecte: "Poder fer un gest molt petit, com acostar una persona a veure una veïna o un lloc significatiu, i veure l’emoció que genera". El servei, que funciona gràcies a una vintena de voluntaris, es va iniciar a la ciutat el 2017 amb una prova pilot i s’ha consolidat com una eina per fomentar el benestar i la participació social de la gent gran.
Mentrestant, al Recinte Firal, la jornada continuava amb més activitats i amb l’aroma de la paella i la fideuà preparant-se per al dinar popular. La Fira Som Grans continuarà aquest diumenge al matí en el mateix escenari, amb una nova jornada marcada per les exhibicions de ball i els diferents espais de convivència. El certamen, però, no s’acabarà aquí: a partir de dilluns es traslladarà a l’Auditori de LaFACT, on els dies 27, 28 i 30 d’abril es donarà pas a la segona part del programa, amb actuacions musicals, corals, havaneres, aplegant més de 400 participants del teixit associatiu local.