La tercera Coffee Party triomfa al Vapor Ventalló: "Tothom transmet molt bona energia"

El “matineig” ha aterrat aquest dissabte a la plaça del Vapor Ventalló amb una nova edició de la Coffee Party & Co. Després de l’èxit de la primera prova al Vapor de Prodis i el pas per Palafrugell, el projecte continua creixent amb una proposta que combina esport, música i socialització en horari diürn. Segons l'organització, la previsió era arribar al miler d’assistents al llarg de la jornada, una xifra que confirma la bona acollida d’aquest format.
El matí ha arrencat amb una primera estona d’ambient a la plaça, amb esmorzars, vermut i tapes des de les 9.30 hores. Mitja hora més tard, ha començat l’activitat física, en aquest cas centrada en el treball del sòl pelvià i dirigida exclusivament a dones. "Les 130 places disponibles es van exhaurir en menys de dos minuts", explica Marc Vila, un dels quatre socis fundadors, que s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta del públic.
Un cop finalitzada la sessió esportiva, la plaça s’ha anat omplint de gent amb ganes de gaudir de la festa. La música ha tornat a ser un dels grans reclams, amb la sessió del DJ Aleix Cadalso, que ha mantingut l’ambient amb el seu estil de "happy house music". L’espai s’ha convertit en un punt de trobada intergeneracional, amb públic de totes les edats compartint pista i conversa.
"També han vingut persones grans", comenta Vila, destacant precisament aquest caràcter obert de la proposta. De fet, assegura que es tracta d'un esdeveniment que encaixa amb tot tipus de públic. En aquesta línia, també ha apuntat que la mitjana d’edat ha estat una mica més elevada que en la primera edició pel que fa a l’activitat física: "Al Vapor de Prodis era d’uns 30 anys i avui ha pujat fins als 36, més o menys", tot i mantenir-se l’essència del projecte.
Entre els assistents, molts repetien experiència. És el cas de Sílvia Borrego, que no ha faltat a cap edició i defineix la iniciativa com "molt bonica, perquè és sana, engloba a tots els públics i genera un gran ambient". Per a ella, iniciatives com aquesta són necessàries: "A mi no m’agrada sortir de nit, i penso que falten més propostes per poder sortir de festa al matí".
Altres hi acudien per primera vegada, com l'Adrián Romero, que havia sentit a parlar de la Coffee Party i ha decidit provar-la. Assegura que s’ha trobat "un ambient increïble" i valora molt positivament la proposta: "Tot el que sigui combinar música i esport és una molt bona opció". A més, destaca el clima que s'hi respira: "Hi ha gent de totes les edats i tothom transmet molt bona energia".
La proposta també ha convençut la Paula Sánchez, que ha participat tant en l’activitat física com en la festa. Explica que aquest tipus d’esdeveniments "t’animen a sortir, a fer esport i a gaudir de la festa", i remarca que li agraden especialment perquè permeten "llevar-te d'hora i aprofitar el dia". En el seu cas, ho té clar: "El que més m’agrada de la Coffee Party és la música".
Des de fora de Terrassa també hi ha hagut curiositat. Òscar Sánchez, vingut de Sabadell, subratlla que la iniciativa "és divertida, anima molt la ciutat" i la considera una alternativa atractiva a l’oci nocturn: prefereix "fer un pla diferent amb amics" i no descarta repetir en futures edicions.
Amb aquesta tercera edició, la Coffee Party & Co. continua consolidant-se com a proposta d'oci diürn. Els seus impulsors, de fet, ja miren més enllà: el pròxim pas serà Barcelona, on celebraran una nova edició els dies 23 i 24 de maig al Port Olímpic, i, posteriorment, Sabadell, el 7 de juny, en el marc del Festival Observa, a l'amfiteatre del parc de Catalunya, on volen organitzar “la coffee party més gran del país”.