La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) obre en horari nocturn com a aula d’estudi

La Biblioteca Central de Terrassa (BCT) obrirà en horari nocturn com a aula d’estudi fins a finals de juny. La Biblioteca del Campus UPC i la sala 24h de l’edifici TR10 del Campus Universitari també ofereixen espais d’estudi durant l'època d’exàmens.

A partir del proper dilluns, 19 de maig, la BCT ampliarà el seu horari habitual i obrirà de dilluns a divendres també de 20 a 24 hores i els dissabtes, de 19 a 24 hores. Segons ha informat l'Ajuntament, "en aquests dies i horaris, la biblioteca funcionarà com a aula d'estudi, habilitant una sala amb connexió wifi per a portàtils i dispositius mòbils, facilitant així un espai adequat per a l’alumnat que ho necessiti."

L'equipament situat al passeig de les Lletres no oferirà aquest servei els dies 21 i 28 de de juny i romandrà tancada els dies 23 i 24 de juny.

Opcions al Campus

Per la seva banda, la Biblioteca del Campus de Terrassa de la UPC obrirà en el seu horari habitual de 8.30 a 20.30 hores sense restriccions d'accés per a les persones usuàries. El 23 de juny i del 8 al 31 de juliol la biblioteca obrirà de 8.30 a 14 hores de dilluns a divendres, també sense restriccions d’accés. Els dies 31 de maig i 1, 7, 8, 14 i 15 de maig, de 9 a 21 hores, i el 4 de juliol de 9 a 18 hores, l’accés a la biblioteca del Campus estarà restringit als estudiants del campus.

Pel que fa a la sala de l’edifici TR10 del Campus de Terrassa de la UPC, l’horari és de 24 hores tots els dies de l’any. De dilluns a divendres i de 8 a 21 hores, l’accés és lliure i no cal fer reserva. De les 21 a les 8 hores, els caps de setmana i els dies festius, és imprescindible realitzar una reserva prèvia a través de la intranet: intranet.eseiaat.upc.edu/ca/espai-24h/propies. Per fer-ho, cal ser estudiant de la UPC. Abans d'accedir a la sala, les estudiants s’hauran de dirigir a la recepció de l'edifici (al costat de la sala d’estudi) per identificar-se i per tal que el personal de la UPC comprovi la seva reserva.