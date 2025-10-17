La Cecot valora positivament el resultat final del procés d’OPA sobre el Banc Sabadell

La patronal Cecot valora positivament el resultat final del procés d’OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, després que la decisió dels accionistes hagi confirmat la continuïtat del banc, amb seu a Catalunya, com a entitat independent. Des de la Cecot s’entén aquest desenllaç com una bona notícia per al conjunt del teixit empresarial català, especialment per a les petites i mitjanes empreses, ja que preserva la pluralitat del sistema financer i evita una major concentració del mercat bancari que hauria pogut reduir la competència i, per tant, les opcions de finançament per a les empreses.
“Des del primer moment vam expressar la nostra preocupació per les conseqüències que una operació d’aquesta magnitud podia tenir sobre el finançament empresarial, especialment de les pimes, i sobre la pèrdua de centres de decisió locals”, ha recordat el president de la Cecot, Xavier Panés. “Avui, el resultat d’aquest procés reforça un model de proximitat i de compromís amb el territori que considerem fonamental per mantenir un teixit econòmic fort, divers i competitiu.”
La Cecot considera que mantenir un banc arrelat al país i compromès amb el desenvolupament de l’activitat econòmica local és clau per continuar impulsant projectes empresarials i donar suport al creixement de les pimes catalanes. En aquest sentit, l’entitat valora que la decisió dels accionistes del Banc Sabadell contribueix també a preservar un pol financer rellevant a Catalunya, en línia amb el que ha expressat Foment del Treball.
Al llarg del procés, la Cecot ha seguit de prop l’evolució de l’operació i ha traslladat als organismes competents les seves consideracions sobre l’impacte potencial en el teixit empresarial. En aquest marc, l’entitat va participar com a interessada davant la CNMC i es va adherir a la iniciativa de Foment del Treball davant l’Audiència Nacional, amb l’objectiu de garantir la defensa dels interessos de les empreses catalanes i la preservació d’un sistema financer plural.
Amb aquesta nova situació, la Cecot confia que tant el Banc Sabadell com la resta d’operadors financers continuïn treballant per millorar les condicions d’accés al crèdit i per donar resposta a les necessitats reals del teixit productiu, en un context econòmic i geopolític complex que exigeix estabilitat, proximitat i capacitat de decisió pròpia.