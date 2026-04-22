La Diada de Sant Jordi a Terrassa: parades, activitats i horaris

Terrassa ja respira ambient de Sant Jordi. De fet, la flaire de roses i paper imprès s’avançarà unes hores: des de dimecres mateix, algunes llibreries i floristeries començaran a treure les primeres parades al carrer, escalfant motors per a una Diada que es preveu especialment participativa i amb una programació cultural ben nodrida. Com ja es va fer l’any passat, l’Ajuntament ha ofert als professionals del sector la possibilitat d’instal·lar punts de venda davant dels seus establiments durant dos dies.
Dijous, 23 d’abril, el mosaic serà complet. Centenars de parades tenyiran la ciutat de colors i històries, en una jornada en què tampoc hi faltaran les actuacions de cultura popular —sempre fidels a la cita— ni les oportunitats per redescobrir el patrimoni local, amb jornades de portes obertes en diversos espais emblemàtics. Les biblioteques públiques, repartides pels districtes, també s’hi sumaran amb activitats pensades per a tots els públics.
Un dels epicentres tornarà a ser la Plaça Vella, que des d’avui ja comença a transformar-se en un punt de trobada per a llibreters i floristes. A partir de demà, però, el mapa s’eixamplarà: entitats, associacions, centres educatius i formacions polítiques ocuparan carrers i places, tant del centre històric com d’altres barris i eixos comercials, convertint la ciutat en un gran escenari a cel obert.
En total, s’han autoritzat 321 punts de venda arreu de Terrassa, sumant tant les parades instal·lades al carrer com les ubicades davant dels establiments. D’aquests, 67 corresponen a professionals del llibre i la rosa, 240 a entitats i associacions, cinc a editorials i nou a partits polítics. Pel que fa al que s’hi podrà trobar, hi haurà 161 parades dedicades a roses, 41 centrades en llibres i 119 que combinaran les dues coses, una barreja que manté intacta l’essència de la Diada.
De la Plaça Vella a Francesc Macià
El gruix de l’activitat es concentrarà en espais cèntrics i d’alta afluència: el raval de Montserrat, el carrer del Peix, la Plaça Vella, la placeta de la Font Trobada, el carrer Major, el carrer de la Font Vella, el passeig del Comte d’Ègara o la rambla d’Ègara, entre altres punts destacats, com la plaça del Progrés i la rambla de Francesc Macià.
El Centre i l’eix de Francesc Macià concentraran 37 parades de professionals, 138 d’entitats i associacions i nou de partits polítics. A la resta de barris i zones de la ciutat, s’hi ubicaran 30 parades de professionals i 102 d’entitats i associacions.
Amb tot a punt, Terrassa es prepara per viure una jornada que va molt més enllà de comprar un llibre o una rosa: una festa compartida, de carrer, que cada any torna a recordar per què Sant Jordi és una de les dates més estimades del calendari.
Firma de llibres
A la Torre del Palau Es tracta d’un espai que fa de nexe d’unió entre dos dels principals pols d’activitat de la Diada: el Raval de Montserrat i la Plaça Vella. Una cinquantena d’autors locals podran promocionar la seva obra, signar llibres i estar en contacte amb el públic. Es tracta d’una experiència pilot que va començar fa dos anys i que tindrà continuïtat enguany amb un canvi d’ubicació. L’horari serà de les 11 a les 16 i de les 18 a les 20 hores.
Cultura popular
Cercaviles i ballades Els Bastoners de Terrassa faran una cercavila des de la plaça de la Torre del Palau, a les 17.45 hores. El Drac de Terrassa també farà una cercavila sense foc pel Centre a les 18 hores. De 18.30 a 21.30 hores, els Diables de Terrassa faran una tabalada i exhibició de malabars de foc a la plaça del Progrés. Mentresant, els Geganters de Terrassa faran una ballada d’imatgeria a les 19 hores al Raval de Montserrat.
Castells
Exhibició de Minyons i Castellers De 19.15 a 21.15 hores tindrà lloc l’exhibició castellera de les dues colles de la ciutat, Minyons de Terrassa i Castellers de Terrassa a la Plaça Vella. En cas de pluja, l’exhibició castellera es traslladarà a la plaça del Vapor Ventalló, juntament amb l’actuació dels Bastoners. De fet, les entitats de cultura popular i tradicional oferiran activitats i actuacions al voltant de les seves parades durant tota la jornada.
Museus i visites
Portes obertes Hi haurà portes obertes a la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i la Seu d’Ègara (de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores), mentre que el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) obrirà de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores. També s’ha previst una visita familiar,“La llegenda del Drac de Sant Jordi”, al Castell Cartoixa de Vallparadís i la ruta “Terrassa: essència modernista”, amb inscripcions prèvies.
Biblioteques
Exposicions, tallers i més Les biblioteques municipals, com és tradicional, també han organitzat aquest abril un ampli programa d’activitats al voltant de la festivitat de Sant Jordi que inclouen exposicions, tallers i altres activitats a totes les biblioteques de la ciutat. A més, avui a les 17 hores al Vapor de Prodis i el divendres a la plaça del Primer de Maig, es durà a terme una lectura del llibre “Aprendre a esquivar les bales” del periodista Xavi Coral.