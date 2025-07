La Festa Major de Terrassa també és per als infants

Construccions, tallers de manualitats, activitats diverses... El parc de Vallparadís ha estat l'emplaçament de la gran majoria de propostes de lleure per als més petits de la Festa Major d'enguany. Centenars de famílies han passat pel torrent de les Bruixes, les Hortes dels Frares i el pla de Cal Guardiola per passar una bona estona pares, mares, fills i filles tots junts.

L'Ajuntament de Terrassa ha classificat com actes pensats per a públic familiar un total de 56 activitats en els sis dies que dura la Festa Major, entre els quals destaca el Ferrocarril de Vallparadís, l'espectacle itinerant de titelles "Via fora. Una aventura de bandolers" i el correfoc i actuacions dels grups de foc infantils de les colles de diables terrassenques.

El Diari de Terrassa ha pogut parlar amb l'Ildefons Argemí, el responsable tècnic del Ferrocarril de Vallparadís, el qual ha qualificat d'"èxit total" tant l'afluència de viatgers en els seus trens d'escala reduïda com la Festa Major infantil. "Estem pràcticament al límit de la capacitat del nostre circuit", ha assegurat Argemí, amb un somriure, un gest amb què tots els infants sense excepció sortien després de fer el trajecte sobre els vagons.

El Ferrocarril de Vallparadís

Marcel Marsal

Una altra activitat que ha tingut molt d'èxit han estat els tallers que ha organitzat l'artista "freelance" Ariadna Simó. La terrassenca ha estat ajudant els nens i nenes a fer bosses de mà tintades amb una "tècnica mil·lenària", el Shibori, una manera de fer japonesa que crea patrons i dibuixos a partir de plegar, retorçar i lligar la tela de manera que el tint tingui més o menys facilitat per penetrar-hi. "Estem a tope", ha dit Simó, rebufant, i és que ha aconseguit exhaurir totes les places disponibles al taller de Shibori i també a un altre de dibuixos "kawaii" (que traduït del japonès significa "tendre").

Falta oferta

Precisament aquest ha estat un dels problemes que han assenyalat tots i cadascun dels pares consultats, tot estava ple. "Penso que hagués estat bé que hi hagués més activitats", ha opinat l'Andrea Miralles, que esperava el seu torn al Ferrocarril per pujar-hi amb l'Anna i en Martí, la seva filla i el seu nebot. La seva experiència, tot i que ha estat positiva "perquè (els nens) s'ho han passat pipa", s'ha vist enfosquida pels temps d'espera: "Ens hem passat la meitat del matí fent cua", ha lamentat.

Una altra cosa que ella i els seus fills han trobat a faltar jocs d'aigua. "Recordo que altres anys sí que n'hi havia, però aquest any no n'hem vist ni un", una llàstima, ha dit, "perquè amb la calor que ha fet aquests dies hauria estat un èxit assegurat". Per posar-hi solució, la família sencera ha decidit que a la tarda tornarien a anar a Vallparadís, però aquesta vegada a la piscina municipal.

Festa Major familiar al parc de Vallparadís

Marcel Marsal

Aquesta poca oferta d'activitats ha estat especialment acusada per als més petits de tots. "Hi ha molt poca cosa per a nens de 0 a 3 anys", ha criticat la Cristina Vall. Ella i la seva parella tenen dos fills, un de 2 anys i l'altre de 6 i, mentre el gran podia jugar al kapla (un joc de construccions amb peces de fusta rectangulars), el seu germà estava al cotxet, visiblement enutjat. "Això ens genera un problema als pares també, perquè o bé renunciem a passar el temps tots junts o el petit no pot jugar", ha manifestat la mare.

Un espai "ideal"

Tot i la manca de més activitats, ha estat complicat trobar algun infant que no s'ho estigués passant bé a Vallparadís. L'elecció de l'espai no és feta a l'atzar: Vallparadís, amb els seus espais oberts, verds i, sobretot, amb agradables ombres fan que l'experiència de la Festa Major dels infants vagi més enllà de les activitats en si mateixes i facin del camí una part més del lleure. "Sort en tenim dels arbres -ha exclamat l'Oriol Martínez, que ha acudit amb la seva dona i els fills- si no estaríem totalment fregits!".

Ells han considerat que concentrar les activitats familiars totes en un sol espai és un encert: "Si haguéssim d'estar amunt i avall amb els nens, ara que si el carrer està tallat... seria tot massa pesat", ha comentat Martínez.

Festa Major familiar al parc de Vallparadís

Marcel Marsal

A més, la gran quantitat d'espai què disposa Vallparadís també facilita els pares el fet d'organitzar activitats pel seu compte. "Hem agafat el grup de pares del bàsquet de les nostres filles i hem muntat un pícnic", ha explicat l'Ignasi Mata, que anava carregat amb bosses plenes de menjar. "Així, si volen anar a alguna activitat les portem en un moment", ha rigut Mata. D'aquesta manera, terrassencs i no terrassencs se les han empescat per gaudir plegats d'una Festa Major que està pensada per a grans, però que també té presents els infants.