La Fundació Impulsa busca mentors per a joves en situació de vulnerabilitat

La Fundació Impulsa, originària d'Osona i que es va estrenar a Terrassa el curs 2021-22, obre la convocatòria per incorporar nous mentors voluntaris que vulguin acompanyar joves d’entre 16 i 20 anys que cursaran un cicle de Formació Professional el proper curs 2025-2026

gràcies a la Beca Impulsa.

Des de l'entitat expliquen que l’acompanyament és una peça clau dins el Mètode Impulsa, i per això busquen "persones compromeses, amb esperit solidari i ganes de compartir temps i experiència amb joves que volen construir un futur millor". Aquest any, l’objectiu és sumar 100 mentors nous a la xarxa de voluntariat de la Fundació, repartits entre tots els territoris on són presents.

"Fer de mentor és establir un vincle de confiança amb un jove que inicia un cicle formatiu, acompanyar-lo en el seu creixement personal i ajudar-lo a guanyar confiança, orientar-lo i motivar-lo per assolir els seus reptes. Els joves Impulsers provenen de situacions socioeconòmiques vulnerables, però tenen un fort compromís amb els estudis i una gran motivació per seguir endavant", assenyalen.

El programa de mentoria de la Fundació Impulsa inclou un compromís de mínim un curs (òptim dos); una dedicació estimada de 5 hores mensuals, repartides entre trobades presencials amb el jove, formacions i acompanyament; acompanyament per una tècnica de referència de l’equip psicopedagògic, que orienta i guia el mentor/a en la relació amb el jove; i un pla formatiu específic que comença abans ja de conèixer el jove, i que va donant eines als mentors per donar resposta a les necessitats que aniran sorgint de la seva relació de mentoria.

Per aquest curs vinent 2025 – 2026, el Programa Impulsa Mentoria es desenvoluparà als territoris d’Osona, la Garrotxa, el Berguedà, el Moianès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Vallès Occidental (Terrassa i Sabadell), el Gironès, l’Alt Penedès, la Selva i Pla de l’Estany.

Voluntariat individual o corporatiu

La tasca de mentor/a la pot realitzar qualsevol persona particular de més de 30 anys amb experiència personal i professional, i també a través d’un voluntariat corporatiu dins de la mateixa empresa on es treballa. Totes aquelles organitzacions impulsores que ja donen suport al projecte a través d’un doantiu, i que volen desenvolupar la seva RSC a través d’un voluntariat corporatiu, poden oferir als seus treballadors la possibilitat de realitzar un voluntariat com a mentors/es amb la Fundació Impulsa.

La Fundació Impulsa compta amb el segell MC de qualitat en mentoria social, atorgat per la Coordinadora de Mentoria Social, que certifica que el programa d’Impulsa compleix els estàndards de qualitat establerts a nivell europeu.

La Fundació Impulsa és una entitat referent a Catalunya que beca i acompanya joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica per a que cursin cicles de Formació Professional (FP) i accedeixin al mercat laboral. Se’ls hi ofereix durant dos o quatre anys una beca econòmica, un ordinador, formacions en aspectes emocionals i laborals, l'acompanyament d'una persona voluntària que els fa de mentor i el seguiment i acompanyament de l’equip psicopedagògic de la Fundació.