La Fundació Vallparadís aprova amb nota la seva gestió

La Fundació Vallparadís MútuaTerrassa, especialitzada en l’atenció a persones amb dependència, ha conegut recentment els resultats de les enquestes de satisfacció relatives al passat 2024 i contestades pels usuaris dels centres que gestiona arreu de Catalunya. En aquest sentit, els quatre àmbits sotmesos a avaluació -la dimensió assistencial, la relacional, les condicions físiques i l’accés als serveis- han obtingut puntuacions entre el 90 i el 100% de satisfacció. D’entre els diversos aspectes analitzats destaca el fet que un 97% dels usuaris enquestats recomanarien la Fundació a tercers.

Les dades que s'extreuen de les enquestes s'utilitzen, en part, per avançar en el model d’Atenció Centrat en la Persona (ACP) i esdevenen una mostra de confiança i reconeixement a la tasca de tots els professionals que dia a dia acompanyen als usuaris dels centres.

Les persones grans amb deteriorament cognitiu moderat, que no poden respondre l'enquesta general, també han estat consultades mitjançant una entrevista guiada amb preguntes senzilles i estratègies per facilitar-ne l’entesa. En aquest sentit, la novetat d’aquesta edició corresponent a l’any 2024 rau en el fet que els resultats han estat contrastats amb observacions recollides mitjançant la metodologia DCM (Dementia Care Mapping). Es tracta d’un mètode observacional en què es registren els components de gran i baix potencial per al benestar de la persona amb demència.