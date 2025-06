La Masia Freixa inicia les obres de rehabilitació per convertir-se en espai museístic i turístic

Les obres de rehabilitació de la Masia Freixa han començat i ja són visibles sobre el terreny: paletes entrant i sortint, aixecant les primeres rajoles dels terres interiors, retirant terres i runes amb les eines a la mà, en una imatge poc habitual d’aquest icònic edifici modernista de Terrassa. Els treballs, que van començar el 4 de juny, donen el tret de sortida a la transformació de l’espai, que es museïtzarà i es prepararà per obrir nous racons al públic, consolidant-se com a centre d’interpretació del Modernisme a la ciutat.

Terrassa ha donat el tret de sortida a la primera fase de rehabilitació i museïtzació de la joia del seu patrimoni modernista, amb l’objectiu de posar en valor l’edifici i obrir nous espais a les visites. Les obres tenen un pressupost d’1.859.005,93 euros (IVA inclòs), finançats a través dels fons europeus Next Generation, i un termini d’execució previst de 10 mesos.

L'empresa adjudicatària que està duent els treballs és Vesta Rehabilitación SL.

Nous usos i espais visitables

Aquesta primera fase inclou diverses actuacions de millora i adequació. S'han de fer petites intervencions de consolidació estructural i es rehabilitaran paviments i revestiments interiors. A més, s’habilitaran nous espais turístics a la sota coberta i a la torre, fins ara no accessibles, i es prepararan les sales per a la museïtzació de l’edifici.

La intervenció també contempla millores en l’accessibilitat, amb actuacions a l’interior i a l’exterior de l’edifici. Es reposaran les fusteries exteriors més malmeses i es rehabilitaran els lavabos. A nivell tècnic, s’actualitzaran les instal·lacions de protecció contra incendis, la xarxa d’enllumenat i les telecomunicacions. Finalment, també es durà a terme la rehabilitació de l’urbanització exterior.

Un pas endavant per al patrimoni i el turisme

Amb aquesta rehabilitació, l’Ajuntament de Terrassa pretén no només conservar un edifici emblemàtic, sinó també obrir-lo a la ciutadania i al turisme amb una proposta museística renovada. Un cop finalitzades les obres, la Masia Freixa oferirà una experiència immersiva que permetrà descobrir la història i el valor arquitectònic de l’edifici en un nou format pensat per al gran públic.

Les visites guiades en "stand by"

Les obres han obligat a aturar temporalment les visites guiades que s’hi feien diàriament al migdia. A més, s’ha suspès la que formava part del programa de Rutes i visites a la carta, adreçada a agències de viatges, entitats o grups organitzats. Per la seva banda, els serveis municipals que allotjava l’edifici van ser reubicats el mes passat. L’Oficina de Turisme es troba ara a la planta baixa de la Casa Soler i Palet, al carrer de la Font Vella, i el Síndic és a la la segona planta de l’edifici Telers.

Un element destacat en el que s’actuarà és la torre, es reproduirà la barana original per permetre pujar fins a dalt. Les obres han d’estar enllestides el 31 de març del 2026.

Una segona fase sense data definida

Terrassa ha reduït l’abast del projecte inicial de rehabilitació per complir els terminis dels fons Next Generation. El retard en l’anunci de la concessió de l’ajut deixava només 14 mesos per executar les obres, fet que va portar l’Ajuntament a limitar aquesta primera fase al 60% del previst. Hi haurà, doncs, una segona fase per 1,14 milions, per la que encara s’ha de buscar finançament. Aquesta inclou l’aerotèrmia, plaques solars al casal cívic de Ca n’Aurell, la il·luminació ornamental exterior, accions per l’eficiència energètica i la recuperació del mobiliari original.