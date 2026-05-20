La 20a mostra de dansa d’Entreactes celebrarà dues dècades de trajectòria amb un vessant solidari

L’escola de dansa Entreactes de Matadepera commemorarà aquest any el seu 20è aniversari amb una edició molt especial de la seva tradicional mostra de dansa. Sota el títol “Tempus Fugit”, l’espectacle se celebrarà el pròxim 6 de juny a les 19.30 hores a LaFACT Cultural i combinarà dansa, emoció i record en una cita que vol celebrar dues dècades de trajectòria artística compartida. Les entrades per al públic general ja estan a la venda.
“El temps passa, però l’art ens sosté” és el lema d’una mostra que, més enllà de l’escenari, també tindrà un important component solidari. Una part de la recaptació es destinarà a DINA35, l’associació que vol mantenir viu el llegat de Pau Dinarès i Jordà, exjugador del Club Egara.
Des d’Entreactes volen convertir aquesta celebració en "una ocasió molt especial i emotiva". A través de les xarxes socials, l’escola ha destacat que aquests 20 anys han estat un "camí compartit" ple de "moments viscuts" i de "persones que han format part" de la història del centre. La col·laboració amb DINA35 reforça aquest esperit de comunitat i compromís social que marcarà l’edició d’enguany.
L’associació DINA35, creada recentment per familiars i amics de Pau Dinarès, treballa amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació de l’osteosarcoma, donar visibilitat als càncers minoritaris i mantenir viu el record del jove jugador del Club Egara a través d’activitats esportives i culturals. Ara, la dansa també se sumarà a aquest homenatge col·lectiu.