L’AMEP reclama al Congrés que la xarxa elèctrica sigui pública

El tinent d’alcalde de Transició Ecològica i president de l’Associació de Municipis per l’Energia Pública (AMEP), Noel Duque, ha presentat aquest dimecres el registre del Congrés dels Diputats d’una proposició no de llei per reclamar el control públic de la xarxa de distribució elèctrica. La proposta demana “l’establiment d’un marc concessionat transparent” per a una infraestructura essencial que actualment està en mans d’operadors privats sota un règim de monopoli i amb un control públic limitat.
El text planteja un canvi de model per millorar el servei, assegurar la neutralitat del sistema i facilitar la transició energètica.
La iniciativa, pactada amb Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís i BNG, defensa una gestió de la xarxa a través de concessions que atorgui més competències de decisió als municipis i a les comunitats autònomes. És un sistema que ja s’aplica a països com França, Alemanya, els Països Baixos i Portugal.
Aquesta reclamació té el suport dels 119 municipis i les dues diputacions que integren l’AMEP. L’entitat té 124 associats i treballa per assolir un model energètic renovable i participatiu que prioritzi l’economia local.
L’AMEP es va constituir a Terrassa el 23 de febrer de 2021 amb la finalitat de promoure la propietat i la gestió pública de la xarxa. Noel Duque és el tercer representant terrassenc que presideix l’entitat, que actua com a plataforma per impulsar el compromís dels ajuntaments amb l’energia pública a tot Catalunya.