La Pepeta considera que les millores del Servei de Menjador són un "manteniment bàsic"

Una setmana després que l'Ajuntament presentés un seguit de millores al Servei de Menjador escolar, per un valor de 105.000 euros, la plataforma d'AFA de l'Escola Pública de Terrassa La Pepeta ha respost contundentment: "Considerem improcedent presentar com a “millores” inversions que, en realitat, corresponen a actuacions de manteniment bàsic. La reposició de rentavaixelles avariats durant mesos o la substitució de safates trencades no poden considerar-se avenços estructurals del sistema", recullen a un comunicat fet públic aquesta tarda.

La plataforma es queixa de la manca de comunicació amb el consistori, perquè el 7 d'abril, tres setmanes abans de la presentació d'aquests avenços al Servei de Menjador escolar, la comissió de menjador del Consell Escolar Municipal es va reunir amb la regidora d’Educació, Patricia Reche, però no van rebre detalls dels canvis en els menús: "Ens preocupa que actuacions d’aquesta naturalesa es comuniquin directament als mitjans sense haver estat compartides ni contrastades prèviament en els espais de participació institucional que inclouen les veus de la comunitat educativa".

La Pepeta també alerta sobre el gir que pot prendre el debat sobre els menús, després de l'enfocament de la presentació de les millores: "L’exigència de menús atractius no pot derivar en un debilitament nutricional ni en l’abandonament progressiu d’aliments saludables com els llegums".