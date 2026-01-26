La sort fa parada a Terrassa amb el sorteig de La Primitiva

Una butlleta guanyadora del sorteig de la Lotería Primitiva ha estat validada a Terrassa, segons ha informat Loteries i Apostes de l’Estat. El premi correspon a la Segona Categoria (5+C encerts) del sorteig celebrat aquest passat dissabte 24 de gener del 2026.\r\n\r\nEn aquest sorteig s’han registrat un total de quatre butlletes premiades de Segona Categoria (5 encerts més el complementari) a tot l’Estat. Una d’aquestes s’ha validat al punt de venda número 10.025 de Terrassa, situat al carrer de Mossèn Josep Pons, 63l Ara bé, s'ha repartit en línia.\r\n\r\nCada una de les butlletes encertants d’aquesta categoria té assignat un premi de 58.997,71 euros.\r\n\r\nLa Lotería Primitiva continua repartint sort arreu del territori, i aquest nou premi consolida Terrassa com una de les ciutats on, de tant en tant, la fortuna també hi fa parada.\r\n