La Tecnos corre per Save the Children

Un any més, i ja en són 11, l’Escola Tecnos ha demostrat la seva solidaritat amb una cursa benèfica destinada a recaptar fons per Save the Children. Les primeres estimacions dutes a terme per l’escola revelen un recapte d’entre 2.000 i 3.000 euros durant la jornada d’aquest dimarts; un “gran èxit” segons les primeres valoracions del centre.

En el marc d’aprenentatge i servei de l’escola, els alumnes de 2n d’ESO són els encarregats de desenvolupar la producció i l’organització de tota la cursa i tot el que implica: es posen en contacte amb l’Ajuntament pel tall de la via pública, n’informen al veïnat i les entitats properes, duen a terme un vídeo promocional i, evidentment, expliquen el funcionament de la cursa a l’escola.

És per aquest motiu que el carrer Sant Jaume s'ha mantingut tancat al trànsit durant tot el matí. La via del davant de l’escola ha acollit el recorregut recte d’anada i de tornada que ha posat a prova els estudiants dels diferents cursos de la Tecnos, des dels d’I3 fins als de segon de batxillerat. En funció de l’edat, cada curs feia un recorregut més o menys llarg. El que no canviava era la intensitat i els somriures per col·laborar en una causa solidària com aquesta. Fins i tot, hi havia una categoria final reservada a tot el personal del centre i de la comunitat educativa que volgués córrer.“És un projecte del qual n’estem molt contents com a escola -explica la directora, Júlia Gràcia-. Implica feina, però és una feina molt agraïda. Amb tot el que és a nivell solidari, les famílies responen molt bé”.

L’escola aprofita el fet de ser una cooperativa per incloure cooperatives d’alumnes dins el centre. “Perquè entenguin el model cooperatiu, el que és una assemblea, un consens per decidir... I que entenguin que han de donar un percentatge a una entitat solidària, que és un dels valors de la nostra escola”, reforçava Gràcia.