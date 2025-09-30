La tercera edició de “Baumann Connexions” reflexionarà sobre la participació juvenil

La jornada "Diàlegs sobre Participació", se celebrarà el pròxim 23 d’octubre a Cal Reig, de 9 a 14.30 hores, amb accés gratuït i obert a tothom. La tercera edició de Baumann Connexions està organitzada per l'Ajuntament de Terrassa a través de La Baumann, i dinamitzada pel col·lectiu L’Última Merda, la iniciativa vol obrir un espai de reflexió entorn del paper actiu de la joventut en una societat marcada per la individualització i la desafecció política.
L’objectiu és posar en valor, des del punt de vista dels i les joves, la importància d’implicar-se socialment i políticament, així com identificar les condicions que permeten que la seva veu tingui incidència real. La jornada comptarà amb la participació de la tinenta d’alcalde d’Acció Social, Participació i Qualitat Democràtica i regidora de Joventut, Patricia Reche, que destaca: "Quan treballava com a educadora a La Baumann trobava a faltar espais com aquest, on els i les joves puguin compartir experiències i idees, i sentir que formen part de la presa de decisions".
Reche també afirma que amb Baumman Connexions es vol donar "protagonisme al jovent i al seu paper actiu en la transformació de la nostra societat".
Durant aquell matí hi haurà taules rodones amb la participació de diversos col·lectius que representen diferents formes de participació juvenil. En l’àmbit social i polític, hi intervindran Greenfluencers de Terrassa, la Federació de Casals de Joves de Catalunya i la Comissió Juvenil de la Comunitat Musulmana de Terrassa. En l’àmbit de la cultura, l’oci i el lleure, participaran Desviades Collective, La Nau de Vilanova i la Geltrú, Marina Puig (del Tabal) i representants del festival Altraveu del Prat de Llobregat.
A més, el col·lectiu La Natural Coopmunicació elaborarà una relatoria il·lustrada per recollir gràficament les reflexions de la jornada, que es publicarà posteriorment al web de La Baumann.
“Baumann Connexions” forma part del cicle anual impulsat pel Pla Local de Joventut de Terrassa 2022-2026 i, en aquesta ocasió, compta també amb la col·laboració del servei de Qualitat Democràtica. L’edició d’enguany vol reforçar el compromís de la ciutat amb la participació activa del jovent com a motor de canvi i transformació social.