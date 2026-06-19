Un incendi provocat per un petard obliga a desallotjar l’escola Sagrat Cor

Un ensurt majúscul ha marcat el migdia d'aquest divendres al barri del Segle XX de Terrassa. Quan passaven pocs minuts de dos quarts de dues de la tarda (13.30 h), els serveis d'emergència han rebut un avís per un incendi de vegetació urbana originat al carrer de Roger de Llúria, a l'alçada del número 136, just al costat de l'escola Sagrat Cor.
Segons han confirmat fonts oficials, l'origen del foc ha estat el llançament d'un petard, el qual ha encès una zona de canyes i herbes seques. En total, les flames han calcinat prop de 1.500 metres quadrats de vegetació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat ràpidament una dotació dels Bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la Policia Municipal de Terrassa.
Fum a l'escola i desallotjament preventiu
La proximitat del foc ha generat una intensa columna de fum que ha afectat directament un edifici plurifamiliar proper i les instal·lacions de l'escola Sagrat Cor. Davant la situació, i per iniciativa pròpia, la direcció del col·legi ha decidit desallotjar preventivament els alumnes que en aquells moments es trobaven a les aules.
Durant les tasques d'extinció, els Bombers han ordenat el confinament del personal docent i administratiu que encara romania a l'interior de l'edifici, que segons les mateixes fonts ja eren poques persones.
Abans de l'arribada dels efectius d'emergència, des del mateix centre escolar s'han utilitzat diversos extintors en un intent frustrat de frenar l'avanç de les flames. L'ús d'aquests dispositius ha provocat que la pols química hagi acabat cobrint i afectant dos vehicles que estaven estacionats correctament a la zona.
Malgrat els moments de tensió viscuts pel veïnat i la comunitat educativa, l'incident s'ha pogut resoldre finalment sense registrar cap persona ferida ni intoxicada pel fum.