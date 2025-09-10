La unificació a les àrees de vianants, a principi del 2026

Terrassa activarà la nova regulació unificada de les àrees de vianants a principis de 2026. El tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, assegura que “estem abordant la resolució única de les àrees de vianants, amb la unificació de colors i criteris. L’activarem a inicis d’any per evitar confusions amb la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que s’ha implantat aquest 2025”.
Xavier Cardona remarca que es tracta de “dos processos comunicatius diferents” i que, per aquest motiu, s’ha decidit prioritzar la implementació de la ZBE: “Primer hem fet la zona de baixes emissions, que tenim l’obligatorietat de desplegar. Un cop passada aquesta fase i començat el nou curs, explicarem també la nova regulació de les àrees de vianants”, apunta.
Pel que fa a la zona de baixes emissions, el regidor recorda que, “tot i estar aprovada i activada, encara no s’està sancionant”, ja que manca posar en funcionament la plataforma tecnològica que en permetrà el control i la gestió. Està previst que Terrassa s’hi adhereixi l’últim trimestre d’aquest any.
Actualment, les zones de vianants de la ciutat es divideixen en sis àrees amb distintius de colors: Plaça Vella, Vapor Gran, Vapor Ventalló, Passeig, Seu d’Ègara, sector 2 i Antic Poble de Sant Pere. La nova regulació unificarà en un únic sector, sota la denominació “Centre”, les àrees actuals del Vapor Gran, Vapor Ventalló, Passeig i part de la Seu d’Ègara, que tindran el distintiu verd.
Els sectors més consolidats Plaça Vella i Antic Poble de Sant Pere mantindran els distintius de color vermell i salmó.
L’àmbit d’actuació al centre s’ampliarà fins al carrer de Sant Marian, entre Topete i Col·legi, segons va anunciar-se al febrer. També s’afegirà, com a nou carrer fronterer, Mas Adei, entre el carrer de la Mina i la plaça de l’Estació del Nord, perquè per accedir-hi és necessari passar-hi.
Horaris d’accés i mercaderies
Amb la nova normativa, s’hauran d’unificar també els horaris d’accés per a vehicles autoritzats: de 7 a 11.30 hores, de 13 a 16.30 hores i de 19 a 23 hores. A més, només podran circular-hi bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) amb assegurança a un màxim de 10 quilòmetres per hora i a una separació mínima d’1,5 metres de persones i de façanes, per motius justificats, com ara activitats socials, educatives o distribució urbana de mercaderies (DUM) que només puguin realitzar-se amb els mateixos. Un cop s’aprovi la proposta per decret, les persones que ja disposen de distintiu de les àrees que s’unificaran podran continuar utilitzant-lo per accedir a la totalitat de la nova àrea, fins al moment que l’Ajuntament els faciliti el nou distintiu.
Els canvis volen consolidar “un model de ciutat sostenible i cohesionada” per al vianant, la bicicleta i el transport públic.
Totes les actuals àrees de vianants del centre, excepte la Plaça Vella, passaran a conformar una nova àrea conjunta anomenada Àrea Centre, i a més s’hi afegiran nous carrers.