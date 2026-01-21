LaFACT impulsa el cicle de conferències “Societat i Valors” amb figures destacades del món cultural i social

LaFACT ha presentat aquest dimecres el nou cicle de conferències Societat i Valors, una iniciativa que neix amb l’objectiu de crear un espai de reflexió oberta sobre qüestions d’interès general i, alhora, compartir els valors que defineixen l’entitat. El cicle, que es durà a terme amb periodicitat mensual, serà gratuït i obert a tota la ciutadania.
Les conferències abordaran temes diversos vinculats als valors socials, culturals, mediambientals i ètics, de la mà de persones rellevants de l’àmbit acadèmic, científic i comunicatiu. Entre les propostes hi ha El valor del medi ambient, amb Francesc Mauri; Cultura i personalitat col·lectiva, amb Carles Duarte; El valor de cooperar, amb Salvador Cardús; o La importància de l’ètica i els valors en la gestió, amb Eugènia Bieto. També es reflexionarà sobre El valor de parlar en català, amb Antoni Bassas; El valor de la diversitat, amb Andreu Domingo i Salvador Cardús; o El valor de l’art en el desenvolupament humà, amb David Bueno.
Després de l’estiu, el cicle continuarà amb El valor de no excloure cap persona, amb Mònica Terribas; El valor de sentir-se terrassenc, amb Vicenç Villatoro; i es clourà amb El valor de l’Empresa Social, a càrrec del president de LaFACT, Xavier Queralt.
Les sessions, de caràcter divulgatiu, començaran a les 18.30 hores i tindran una durada aproximada de 45 minuts, amb ampli marge per al col·loqui, el torn de preguntes i la interacció directa amb els ponents. L’accés serà gratuït amb reserva prèvia i s’adreça també a les més de 2.500 persones que formen part d’Amics de LaFACT. Les conferències estaran presentades per membres del Patronat de l’entitat, com Sergi Artigas, Xavi Coral, Ròmul Prat, Christian Terribas o Maria Vidal.
El president de LaFACT, Xavier Queralt, ha destacat que el cicle respon a “la demanda de la gent” i a la voluntat d’aprofitar “el llegat de LaFACT”, alhora que reflecteix l’esperit “inquiet i inconformista” de l’entitat. “Sentim parlar molt de valors i de la seva pèrdua. Sovint els donem per descomptats, però són coses que s’han de cuidar”, ha assenyalat.
Queralt ha resumit l’esperit del cicle amb una sola paraula: “respecte”. “Respecte amb l’entorn, respecte amb la cultura, respecte amb un mateix… Tots els valors, si no es defensen, si no s’expliquen i no es divulguen, es poden perdre. L’única manera de mantenir-los és fer-los viure”, ha conclòs.