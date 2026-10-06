LaFACT situa Terrassa entre els referents europeus en innovació social amb el projecte ALL.D

Un projecte liderat des de Terrassa per LaFACT ha estat reconegut com un dels tres millors projectes d’innovació social d’Europa del 2026. Es tracta d’ALL.D, una iniciativa que treballa per transferir i adaptar el model d’inserció laboral de l’entitat per a persones amb discapacitat intel·lectual a Itàlia, Grècia i Romania.
El projecte ha estat seleccionat entre centenars d’iniciatives europees per participar en el Social Innovation Forum 2026 (SIF2026), que se celebra els dies avui i demà a Brussel·les. ALL.D és un dels 12 projectes finalistes que presentaran la seva experiència durant la trobada, però, a més, un jurat de la Comissió Europea l’ha escollit entre els tres projectes més destacats d’aquesta edició.
Això permetrà que LaFACT tingui una presència destacada a l’escenari principal del fòrum, on presentarà davant responsables polítics, gestors de fons europeus de la innovació social el model d’inserció laboral desenvolupat des de Terrassa.
ALL.D va superar un procés de selecció en diverses fases. Inicialment, més d’un centenar d’iniciatives es van registrar al Social Innovation Match, la base de dades europea de bones pràctiques en innovació social. Després d’una primera selecció i d’una nova fase basada en la presentació de vídeos, en van quedar 31, que posteriorment es van sotmetre a votació popular a escala europea.
LaFACT comptarà amb una doble presència al fòrum. Aquest 7 d’octubre, l’equip del projecte disposarà d’un espai propi dins la sessió ‘Meet the Social Innovators’. L’endemà, Anaël Le Bihan, cap de l’Oficina de Projectes de LaFACT, presentarà ALL.D a l’escenari principal.